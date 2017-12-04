港股直擊 即巿股評

美國三大指數上周五晚受壓，惟參議院通過稅改法案，刺激今早美股期貨急升。港股連跌5日後，今早低開高走，在騰訊(00700)推動下反彈逾200點。

恒指今早低開123點，即失兩萬九，開市後急挫271點，見28803點創11月7日以來新低，其後拗腰倒升，11時過後升勢增強，上午最多升269點，見29343點。恒指中午收報29281點，升206點或0.7%，大市成交額634.91億元。

國企指數報11598點，升148點或1.3%。

A股半日靠穩，滬指升0.12%；深成指升0.71%。

藍籌股方面，騰訊(00700)甫開曾再跌2%，見377.2元創4周新低，其後曾反彈3.3%，見397.8元，半日升2.7%，成交額114.82億元。金融股普遍向上，平保(02318)曾反彈4.6%，半日升3.9%；港交所(00388)升1.5%；建行(00939)升0.6%；國壽(02628)升1.8%：友邦(01299)升0.3%；工行(01398)升0.3%；滙控(00005)升0.2%。另外，藍籌新貴碧桂園(02007)升3.6%。相反，多隻本地地產股逆市向下，新地(00016)跌1.3%；領展(00823)跌0.7%；長實集團(01113)跌1.4%；恒地(00012)跌0.8%。。

焦點板塊

科技股：今早回勇，藍籌瑞聲(02018)升1.8%；藍籌新貴舜宇(02382)低開高走，半日升1.4%。軟件股方面，網龍(00777)升7.7%；金山軟件(03888)升3.3%；IGG(00799)回升4%。另外，長飛(06869)升2.5%；信利(00732)升4.8%；通達(00698)升1.5%；中興(00763)升3.8%。半新股眾安(06060)獲加入恒生綜合大中型股指數，半日升1.3%。

石油股：石油出口國組織(OPEC)及俄羅斯等產油國同意延長減產協議九個月至2018年年底，刺激紐約期油上周五急升96美仙或1.67%，今早亞洲時段略為回軟。石油石化股造好，中石油(00857)升1.5%；中海油(00883)升1.3%；中石化(00386)升1.5%；被剔出藍籌的昆侖能源(00135)升2.2%。

中資航空股：今早受追捧，中國南方航空(01055)創1周高，半日升4.6%，其A股升3.99%；中國國航(00753)升4.2%，其A股升3.11%；中國東方航空(00670)升4.1%，其A股升2.33%。

焦點股份

中國水務(00855)：連日造好，今早創上市新高，半日升8.1%，成交額1.1億元，暫時連升4日。集團上周四中午公布，中期股東應佔溢利按年增長25.16%。每股中期股息派8仙。集團主席段傳良表示正陸續出售非核心資產。

青島啤(00168)：今早曾升7.7%，半日升3%。瑞銀最新把青島啤評級直接上調至「買入」，目標價由21.41元大幅上調至45.37元。高盛維持「中性」評級，目標價由34.5元上調至36元。同行華潤啤酒(00291)半日升3.8%，瑞銀首予華潤啤酒「買入」評級，目標價28.47元。高盛維持「買入」評級，目標價由23元上調至24.5元。

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