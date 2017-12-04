港股直擊 即巿股評

美國參議院通過稅改方案，今早美股三大指數期貨造好。港股連跌五日後，今早低開高走，早段跌逾兩百點後拗腰倒升。

恒指低開123點，報28951，開市後跌幅擴大，恒指今早最多跌271點，低見28803，逼近下方的50天線(約28689點)。之後跌幅明顯收窄，並拗腰倒升，中午收市前最多升269點，高見29343點。恒指中午報29281點，升206點，大市成交額634.91億元。

國企指數報11598點，升148點或1.30%。

藍籌股方面，騰訊(00700)先低後高，半日倒升2.7%; 新貴舜宇(02382)低見127.1元後回升，半日漲1.36%，報133.8元; 另外，新加入的碧桂園(02007)亦升3.57%; 港交所(00388)升1.53%。

內險股普遍造好，平保(02318)三連跌後，反彈3.91%，為表現最好藍籌。新華保險(01336)下試50天線後回升，半日漲3.92%; 中國太保(02601)及中國財險(02328)分別升4.47%及3.11%。

內地航空股受追捧，中國南方航空(01055)創1周高，今早升4.64%; 中國國航(00753)升4.17%; 中國東方航空(00670)升4.15%。

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