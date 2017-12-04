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今日 11:26 即巿股評 港股直擊

【輪證贏家】好友「背水一戰」?

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上個星期五(12月1日)被班developers(多過一個，所以要加"s")毒我download隻新game，又約實邊日幾點攻邊個城，又話點樣圍剿又點樣儲糧，唉，weekend攻咗兩次都係輸嘅，第二次仲要「圍上圍」，打到個城都飛走，搞到都無乜心機打；今日返嚟見到其中一個developer Cyrus(一個所以無"s")佢係條team嘅副團長，我話佢：「搞錯呀副團長，打親都輸嘅」我見佢拎住部電話打緊，對住個芒嘆咗口氣「唉！技不如人！」算啦，陪你哋班友打多兩日啦。

不過，今日一眾好友似乎向淡友進行復仇，話說個市都由11月22日高位30199點開向下行到今日暫時(截至10點9分)嘅低位28803點，呢度都有成4.6%跌幅架；就算上個星期推熊證出嚟目標價先set喺20天線，轉個頭都已經達標。再睇今日恒指，本來一開市繼續下行，穿埋29000點呢個位，誰不知同戰友Jack吹完兩句水之後，就拗腰向上升返，你估得啱，因為騰訊今朝開市穿過380蚊之後，依家(10點17分)彈返上去388.4蚊嘛。

好友今次復仇成功？還是淡友繼續揮兵南下？只要攤開恒指牛熊證街貨圖就可以知架啦。依家10點18分，恒指報29141點，下方牛證29000至29099點嗰916張期指好明顯今朝一開市就陣亡，變相依家最貼價嘅就係28900至28999點，呢度有相當於1328張期指，再向下數嘅話，即係喺28800至28899點同埋28700至28799點，呢度都分別有1256同1340張期指，呢度夾埋有成3942張期指，同現價比較嘅話，只要淡友隊步兵向南行441點，就可殺到呢3000幾千張期指。

咁好友呢？最貼價嘅熊證係29700至29799點，呢度有546張期指，望上去唔數點數，暫時無一個範證範圍有過千張期指，無肉食又行得遠，除非個市突然之後爆升，令恒指現價點數「遷城」遷到近偏熊證嘅位置啦，否則又遠又無肉食嘅地方，打完都無乜期指可以食到，浪費兵力。

如果係咁嘅話，今日恒指拗腰有就機會係「吸引近牛入場博反彈嘅假象」令到班好友諗住「一鼓作氣」嚟個「背水一戰」；事實又成唔成功呢？雖則日線圖嘅SlowSTC(14,3)率先踏入超賣範圍，但係%K線同%D線分別21.62同33.99，講過SlowSTC(14,3)屬於比較短期同敏度度偏高嘅技術指標，按目前%K線同%D線呢組數值嚟講，其實真係可以超賣再超賣；而其他技標指標目前只係由此前嘅超買回落中軸水平，如果淡友發動「萬箭齊發」嘅話，嗰3000幾張期指確然係凍過水。既然係咁，親愛的主公，恒指熊(68609)，收回價29750點，同現價有逾619點差距，以恒指5分鐘見超買視為落場點，50天線(28685點)或保歷加通道底部(28637點)為攻城目標。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]

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