恒生指數季檢將於今日生效，藍籌新貴舜宇光學(02382)低開1.4%，報130.1元，成交額5.45億元；碧桂園(02007)平開報12.88元，成交額5.81億元。
被剔出藍籌的國泰(00293)平開；昆能(00135)高開5.3%。
國指新貴廣汽(02238)低開0.9%；被剔出的龍源電力(00916)高開1.3%。
另外，獲加入恒生綜合大中型股指數的眾安(06060)低開0.2%；鴻騰(06088)低開0.6%。
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被剔出藍籌的國泰(00293)平開；昆能(00135)高開5.3%。
國指新貴廣汽(02238)低開0.9%；被剔出的龍源電力(00916)高開1.3%。
另外，獲加入恒生綜合大中型股指數的眾安(06060)低開0.2%；鴻騰(06088)低開0.6%。
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