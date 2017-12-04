港股直擊 即巿股評

港股上星期跌足五日，不過美國稅改計劃有進展，或支持港股今早止跌，騰訊(00700)上周連日受壓後，今早表現備受關注。

上周五美股三大指數下跌，道指結束五連漲走勢。道指收跌40點或0.17%，報24231點。納指跌0.38%，報6847點。標普收跌0.2%，報2642點。全個星期計，道指升2.86%，為2017年以來最大單周升幅；納指跌0.6%，標普漲1.53%。

受通俄門調查中的重要人物，前國家安全顧問弗林承認在美國聯邦調查局(FBI)對他和俄羅斯大使接洽的調查上曾經撒謊，受弗林認罪的消息影響，周五盤中道指最多曾急跌逾350點，一度跌破24000點關口，稍後共和黨表示已擁有足以通過參院稅改案的支持票，美股跌幅明顯收窄。

在美國當地時間周六(2日)凌晨，國會參議院以51票對49票的些微差距，通過歷史性的稅改方案，被視為特朗普施政的重大勝利。不過，參議院通過的稅改方案，仍須與眾議院之前通過的版本協調，再交由特朗普簽署。特朗普則希望，可於聖誕節前簽署落實稅改法案。今早美股三大指數期貨造好，其中道指期貨更一度抽升超過兩百點，納指期貨升幅亦有0.5%，至於美元今早升至兩個星期高位，美元兌日圓今早最新升0.5%報112.75。

至於在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。騰訊(00700)ADR折合港元計收報383.06元，較本港上周五收市價跌1.94元，料繼續成為市場焦點。滙控(00005)ADR收報77.44元，跌0.46元。國壽(02628)ADR收報25.17元，跌0.13元。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報10.71元，升1仙；中石油(00857)ADR收報5.29元，升5仙；中石化(00386)ADR收報5.54元，升3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.78元，跌2仙；聯通(00762)ADR收報11.31元，跌9仙。

ADR港股比例指數報28980，較上周五恒指收市跌94點或0.33%。恒指收報29074點，跌103點或0.3%。總結全周，恒指連跌5個交易日，累挫792點或2.7%。由於美股指數期貨今早造好，料可支持港股今早表現，初步阻力位為20天線約29300點之上水平，支持位參考50天線約28700點附近。股價高於50天線比率的中線市寬再跌0.4個百分點，落到34.1%，創超過11個月以來最低，反映大市內容質素持續惡化。

焦點板塊

鋼鐵股：據國內鋼鐵資訊機構「我的鋼鐵」提供的最新市場報告，最近一周，國內現貨鋼價綜合指數報收於164.22點，一周大漲5.2%，主要是受供給收縮及庫存大降所推動。留意鋼鐵股短期股價表現。

焦點股份

舜宇光學(02382)及碧桂園(02007)今日正式成為恒指成份股，上周五股價均造好，留意今日表現。

招商局港口(00144)：公布獲控股股東招商局集團告知，正籌劃旗下附屬深圳赤灣港航股份的重大資產重組。

中國金洋(01282)：公布按每股配售價0.63元，向3名認購人配售合共28.57億股新股，集資淨額近18億元。配售股份佔擴大後該公司已發行股本11.04%，配售價較該股上周五收市價0.65元，折讓約3.08%。

永旺(00984)：發盈警，預期截至12月底的年度虧損, 較年同期錄得一定上升。