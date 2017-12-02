即巿股評 港股直擊

投資者預期美國的稅改方案，有望在國會獲得通過，道指周四成功升穿兩萬四關口，再創歷史新高。港股在十二月首個交易日，卻未能交出理想表現，恒指周五早段曾經反彈至29,300點水平以上，但及後在騰訊(00700)急跌拖累下，恒指低位曾跌近150點，但仍險守兩萬九關口，收市跌逾100點。向上阻力留意29,500點水平，支持可繼續參考兩萬九大關。

恒指季度檢討下周一生效，多隻相關股在周五表現反覆，市場聚焦在「股王」騰訊之上。根據新的比例分布，騰訊佔恒指比重將被下調至10%，基金可能需要調整組合；而股價近期亦似乎有沽壓出現。騰訊周五早段雖然曾經重上400元關口，但及後顯著倒跌，失守390元水平，競價時段後跌幅進一步擴大，收市跌逾3%至385元，是全日最低位。向上觀望重上400元關口的機會，並參考380元水平為支持。

周四有逾1.5億元資金流入騰訊認購證，5日累計流入逾4.7億元。看好可留意騰訊購(19159)，行使價461.88元，18年5月到期。或騰訊牛(69047)，收回價376.98元，行使價374.18元。相反看淡則可留意騰訊沽(18685)，行使價345.8元，18年4月到期。

下周一生效的恒指季檢，滙豐(00005)比重將會上調至10%，加上市場預期美國12月加息機會甚大，近期逆市靠穩的滙豐，周五變化不大，保持在78元附近橫行，收市微跌。北水接連部署滙豐，周四再錄得逾9.6億元內地資金，通過「滬港通」平台買入滙豐。向上觀望挑戰79元的機會，支持參考77元水平。逾790萬元資金在周四流出滙豐認購證，5日累計流出約910萬元。看好可留意滙豐購(18363)，行使價85.55元，18年3月到期。或滙豐牛(68185)，收回價76.38元，行使價75.38元，18年7月到期。

下周一晉身藍籌的舜宇光學(02382)，經過連日調整後，周五反覆靠穩，收市升逾1%，繼續保持在130元以上。向上阻力留意20天線約138.8元，支持參考125元水平。看好可留意舜光購(16070)，行使價152.88元，18年6月到期。或舜光牛(61682)，收回價126.88元，行使價122.88元，18年8月到期。

另一隻「染藍」股份內房股碧桂園(02007)，周五升幅更顯著，高位曾急升逾6%至13元以上，收市仍升逾4%。向上觀望挑戰一個月高位13.68元的機會，支持參考12.5元。看好可留意碧桂購(18895)，行使價13.78元，18年8月到期。

另外，油組就延長減產至明年底達成協議，紐約一月期油近期高位曾逼近每桶58美元水平，石油股周五大致窄幅橫行。中石油(00857)周五曾經重上5.3元，收市微跌。看好可留意中油購28022，行使價6.01元，18年2月到期。中海油(00883)周五更逆市向好，收市升逾1%。看好可留意海油購(17730)，行使價11.40元，18年3月到期。或海油牛(67345)，收回價10.22元，行使價10.02元，18年10月到期。

一個月銀行同業拆息徘徊在1厘附近，中銀香港(02388)連升3個交易日後，周五高位雖曾再度挑戰40元關口，但始終未能成功，及後略見回軟，收市微跌，仍保持在39元以上。向上觀望上試40元關口的機會，支持參考100天線約38.2元。逾220萬元在截至周四的5個交易日流入中銀認購證，看好可留意中銀購(17260)，行使價42.28元，18年3月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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