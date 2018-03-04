即巿股評 港股直擊

踏入12月，港股於首個交易日的走勢甚為關鍵，恒生指數周五收報29074點，跌103點(0.35%)；大市全日成交額1504.7億元，下跌股份佔53%。

過去一星期，恒指收市價逐日走低，最近兩個交易日更失守上周提及的首個支持位29500點和成交密集區頂部約29200點。若短期內未能重返成交密集區頂部之上，預料大市將由反覆尋頂轉為橫行整固格局。

剛過去的11月，恒指高低位波幅達2062點，與11月11日本欄〈波幅一旦擴大 港股挑戰30000〉文章的預測相距不遠。該文指出，今年8至10月連續3個月出現偏窄的月波幅實屬罕見，自1970年至今，僅1977年和2005年曾出現過類似情況。

而該兩年出現此市況後，月波幅其後分別擴闊至5.8%和6.9%，文章假設11月的月波幅若能達到1977年和2005年出現相同情況後的水平，波幅點數可能會介乎1600至1950點，恒指或可挑戰30000點大關。最終恒指於11月22日高見30199點，創下年初迄今最高水平。

那麼，恒指本月的走勢將會如何？有多大機會再闖高峰？還是30199點已屬今年高位？

本欄周五提及1970年至今，恒指於12月平均按月上升3.3%，是全年表現第二佳的月份，可惜過去4年的12月皆錄得跌幅。換言之，以長線表現看，恒指12月的走勢不俗，惟近年卻略嫌失色，或許近期大市指標更具有參考價值。

本欄周三(29日)稱，須留意日線無基準輪動圖上恒指和國指的每天移動距離同見收窄，意味其相對動力或相對表現短期內可能會轉勢。【附圖】所見，最新資料顯示，兩個交易日前兩者的相對動力呈掉頭回落，目前正處於轉差方格的邊緣，惟相對動力的下跌速度不算大，未來數個交易日仍有扭轉頹勢的可能。

此外，恒指中型股的相對表現並無進一步惡化，相對動力更見上升；小型股跌勢喘定，不排除有部分資金由大型股流向中小型股追落後。

然而，最近兩個交易日MSCI明晟指數、恒指和國指等成分股相繼調整，或短暫扭曲了指數走勢。例如今年強勢股騰訊(00700)在恒指的權重由11.6%降至10%，令其股價暫時受壓；待基金「換馬」過後，相信可紓緩部分回調壓力。

技術走勢方面，恒指自11月22日創下30199點10年新高後，便呈高位整固狀態。現階段須留意大市短線市寬(即3天線高於18天線比率)處於支持區頂部約30%水平，可能會觸發反彈，帶動恒指重返成交密集區頂部之上。否則，恒指很大機會反覆偏軟，並且有機會回測28650點左右的水平，即50天移動平均線和年初起形成的向上伸延上升通道底線附近位置。

年初迄今，恒指每次回到50天平均線左右即呈現反彈，相信此水平可獲較大支持。

信報投資研究部

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