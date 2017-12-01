港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數集體造好，道指和標普500指數創收市新高。不過港股一彈即散，走勢呈高開低走，反彈受制20天線(約29302點)。在指數成分股換馬推動下，大市成交超過1500億。

恒指高開83點，開市後曾升168點，見29345點全日高，升勢其後急回，曾倒挫148點，見29028點全日低，及後又回勇升過百點，半日收市前再回軟，中午跌38點，波幅上午成形。午後復跌過百點。恒指收報29074點，跌103點或0.3%。大市今日下跌股份比例為53%，上升股比例為47%。

總結全周，恒指連跌5個交易日，累挫792點或2.7%。

全日成交額1504.67億元，較上日減少約214.65億元。

國企指數收報11449點，跌26點或0.2%。國指本周同樣跌足5日，挫458點或3.9%。

恒指即月期貨收市跌203點或0.69%，報29116點，高水42點。

A股高收，滬指升0.01%；深成指升0.63%。兩市成交額約3877億元人民幣。不過，滬指按周三連跌，累挫115點或3.35%。

歐洲三大股市最新受壓；美國道指期貨最新跌28點，報24245。市場繼續關注稅改方案最終會否獲得參議院通過。

藍籌股方面，騰訊(00700)高開低走，收市報385元創逾兩周低，跌幅3.3%，拖低大市，成交額達308.02億元。另外，萬洲(00288)跌2.2%；平保(02318)跌1.9%，全周跌9.85%為本周跌幅王；滙控(00005)跌0.1%；友邦(01299)跌0.2%；中銀香港(02388)跌0.3%；中移動(00941)跌0.6%。相反，港交所(00388)升0.2%；長和(00001)升0.9%；中行(03988)升0.5%；工行(01398)升0.2%；中海油(00883)升1.1%；九倉(00004)回升3.7%；九倉置業(01997)回升3.2%。

焦點板塊

換馬股：恒生指數季檢將於下周一(4日)生效，藍籌新貴舜宇光學(02382)反覆高收1.5%，成交額達41.57億元；碧桂園(02007)曾升6.3%，收市升4.7%，成交額38.07億元。國泰(00293)和昆能(00135)將被剔出藍籌，國泰跌1.5%，昆能升0.7%。國指新貴廣汽(02238)升1.2%；被剔出的龍源電力(00916)升1%。另外，獲加入恒生綜合大中型股指數的眾安(06060)升0.6%；鴻騰(06088)升6.6%。MSCI明晟指數成分股半年檢討生效，MSCI香港指數新貴金利豐金融(01031)今早一度再升7.1%創新高，收市倒挫7.3%，成交額11.44億元；另一新貴敏實集團(00425)跌1.3%，成交額10.06億元。MSCI中國指數納入8隻新貴，建滔化工(00148)跌3.1%；比亞迪電子(00285)跌3.5%；耐世特(01316)跌0.8%；美圖(01357)跌0.5%；理文造紙(02314)升2.2%；華潤醫藥(03320)曾創新高，收市跌2.7%；雅居樂(03383)升0.5%；洛陽鉬業(03993)跌2.5%。

科技股：隔晚美國納指回升，但跑輸道指，本港科技股今早個別發展，瑞聲(02018)跌1.9%；ASM太平洋(00522)跌2.7%；丘鈦科技(01478)跌4.5%；IGG(00799)跌0.9%；天鴿互動(01980)首9月多賺69%，收市跌4.8%。相反，中芯(00981)升3.9%；長飛(06869)升2%；華虹(01347)升1%；中興(00763)升1.7%；創板中國支付通(08325)升14.6%。焦點半新股方面，易鑫(02858)跌2.1%；閱文(00772)跌1.1%；雷蛇(01337)無起跌。

濠賭股：澳門中午公布11月份賭收230.33億澳門元，按年升22.6%，勝預期。主要濠賭股造好，銀娛(00027)回升2.2%；金沙中國(01928)升1.6%；永利澳門(01128)升1.8%；美高梅中國(02282)升3.8%。不過，新濠國際(00200)跌0.7%。大和資本把明年澳門博彩業貴賓廳收入增長預測由原先升7%，調高至升20%，將永利、銀娛及新濠博亞評級，由「持有」升至「買入」。

焦點股份

錦勝集團(00794)：績後落鑊炒高，曾飆49.3%創逾兩年高，收市升44%。集團中期純利5589.4萬元，按年增長9.2倍，不派中期息。

華融投資(02277)：今日價量異動，曾飆22.7%創近7個月高，收市升9.1%，成交額急增至3.11億元。

結好金融(01469)：績後連日造好，今日尾段急升，收市升14.9%，報2.55元創上市新高，成交額1.11億元為超過一年半最活躍。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。