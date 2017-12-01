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今日 16:26 港股直擊 即巿股評

恒指換馬相關股成交暴增 碧桂園升逾4%

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恒指公司收市後換馬，相關股份成交在收市前大幅飆升，刺激全日大市成交達1504億元。

藍籌新貴舜宇光學(02382)U盤略為嘜高，收市升1.5%報132元，成交驟增至41.57億元。

另一恒指新貴碧桂園(02007)收升4.7%，成交高達38.07億元。

國泰航空(00293)今日收市後被剔出恒指成份股行列，結束31年藍籌生涯，收市跌1.5%報11.82元，成交3.7億元。

那邊廂，同樣遭剔出恒指的昆侖能源(00135)則逆市造好，升0.7%報6.8元。

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