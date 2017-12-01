即巿股評 港股直擊

近日新股再掀熱潮，從11月27日(本周一)至11月29日(本周三)，先後有9隻股份進行招股，當中有5隻是主板股份，較創業板的4隻股份為多，是今年較罕見的情況，看來自9月28日眾安在綫(06060) 上市後，陸續有較大的企業招股上市，當中除了本地和內地股份，也不乏海外股份，既有我們較熟識的日資企業日清食品(01475)，也有兩家新加坡企業，就是守益控股(02227) 和勝捷企業(06090)，而今日想跟大家分析的是後者。

交代集團基本資料

勝捷企業的招股規模為3600萬股，由於連5000萬股也沒有，加上佔發行股數約8.41億股只有4.28%，屬招股規模較少，暗示上市主要與集資無關。招股價介乎3至3.3元，從兩者差距僅一成而言，相信管理層對招股銷情充滿信心，不然差距應超過三成。而於招股書寫到集團是新加坡的工人及學生宿舍業主營運商，並在新交所主板上市(股票代號為OU8)，正尋求於港交所主板作雙重上市。於11月29日集團股份於新交所收報0.545新元，計出市值約4.39億新元，折合約24.45億港元，由於連30億元也沒有，顯然不屬大規模的企業，但讓筆者在意的是其股價表現，於去年12月30日收報0.33新元，相對本周三收報0.545新元，不足11個月累升超過65%，同期新加坡的海峽時報指數則上升不足兩成 (2880 → 3438點)，反映勝捷企業大幅跑贏大市2.36倍，屬於強勢股。

預期存在上升空間

當然，投資者考慮到集團管理層趁高價來港上市，可能擔心上市後股價表現不濟，但我從兩方面看到股份於上市後仍有上升空間。其一是集團自2014年2月13日至2017年10月27日共28次行使認購權證，超過6800萬份，行使價均為0.5新元，折合約2.9港元，較招股價上限3.3元折讓為12.08%，幅度不算多。再看今年於新交所的股價高位為0.575新元，僅見於10月30日，相對行使價0.5新元的升幅只有15%，認為當時換股者沒有沽貨誘因。而從10月4日起被8度行使認購權證，此舉暗示看好上市後股價表現。其二跟股份的合理值有關，截至今年6月底集團資產淨值折合約23.5億港元，加上集資淨額介乎約6740萬至7760萬元，連同正板股份普遍「殼價」為5億元，相對發行股數約8.41億股，計出股份合理值介乎3.47至3.48元，而招股價為3至3.3元，所以潛在升幅是15.67%至5.45%，這就是筆者認為股價仍有上升空間的原因。

分析未來盈利趨勢

當然，不像我往常分析的細價股，傾向認為此乃實業股，需要基本因素配合才能帶動股價上揚。雖然如此，若於盈利維持增長時，預期股價可以穩步上揚。參考今年和去年上半年股東應佔溢利分別約1977萬和1822萬新元，增長率為8.5%；倘若今年全年的溢利增長率相同，預期今年全年溢利約3115萬新元，折合約1.81億港元，而每股盈利為0.2147港元，按行業平均市盈率為15倍計算，預期股價為3.22元。若未來兩年的盈利增長率相同，預期2019年的每股溢利為0.2527港元，相對預期股價就是3.79元。觀乎本周三的孖展認購金額約1620萬元，相對公開發售部分集資金額上限為1980萬元，反映認購未足額。但考慮到認購時限尚有兩天半，預期認購率為15倍或以上，觸發配售部分回撥機制啟動機會大。若推斷正確，則預期上市價訂於招股價中位數3.15元或以上。

另想在此與大家交代，筆者已撰文近三年，過去一直逢星期一及三交易日發布的專欄「細股解碼」，現要與大家暫別，不過仍會維持逢星期五交易日於專欄「價值工房」發布文章，敬請留意！

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

電郵：[email protected]

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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