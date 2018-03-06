即巿股評 港股直擊

讀者George問:「我想請問金沙中國(01928)近期能否入手，支持位及目標價如何？謝謝。」(周五收報38.55元，升1.6%)

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「賭業股一向在澳門博彩局公布每月博彩收益前買入，保守的投資者就公布數據前一日食糊，進取的就在數據當天沽出，因為無論博彩收益幾理想，賭業股在數據後往往都是回吐居多。過去一年金沙中國股價一直落後同業，因為其營運策略不宜︰以中場客為主利潤不高，新酒店落成但市場定位一樣以致自己搶自己生意，因此不宜長線投資。」

譚智樂 耀才證券研究部高級分析員

「今日午後公布的澳門博彩收入數據表現強勁，有利板塊逆市造好。但筆者建議留意銀娛(00027)股價後市之表現，因目前澳門博彩收入造好主要受惠貴賓廳市場復甦，銀娛較受惠上述因素，EBIDTA今年該繼續有驚喜，支持股價跑出。建議現水平追入，以50元為止蝕位，目標上望65元。」

羅崇博 信報投資研究部



「金沙中國是全港最大市值的澳門博彩股，但過去一年股價相對恒指要跌，表現差過銀娛、新濠(00200)及永利澳門(01128)，而分析員給予買入／增持的佔比中，以永利最高，達七成，其次是銀娛，有六成半，金沙則只有五成四。不過金沙最近獲某美資大行選為明年愛股之一，可能會引來資金追落後。金沙的預測市盈率為22.4倍，略低於中位數0.2個標準差，預測息率有5.2厘，估值有一定防守性。股價近期跟隨行業稍為造好，重上50天線，惟短期在40.5元附近會有較大阻力，因為該水平正是10月6日股價以大成交下跌的中間位置。總括而言，金沙的中短線目標不宜定得太進取，中長線持有料較好，畢竟是藍籌股，有望受惠明年港股牛市最後升幅，目標可看45元。」

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