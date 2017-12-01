即巿股評 港股直擊

隔晚美股憧憬稅改方案通過在即，日日開香檳慶祝，道指再破頂升穿24000關，但美股還美股high high，港股照樣係咁揩，揩嘢個揩啊！恒指今早雖然高開83點，開市後曾升至29346點半日高位，但受制20日線(29306點)再急跌，一度倒跌148點，見29029點半日低位後反彈，不過反彈力水一般，中午報收29138點，跌38點；國指升19點，報收11495點，跑贏大市。阿爺繼續成為港股負累，恒指較30200點高位回吐逾千點，今早挨近29000邊似有持，不過重上支持位29300已失，目前繼續有波幅，冇升幅，移動區間略為下調至29000點至29600點，要大市重上三萬點，暫時機會不大。幸而阿Man係30000點已叫減磅，否則好似今早大市急墮，仲有水位去撈貨。

幾隻重磅股助力有限，尤其騰訊(00700)受恒指調低比重及大量牛證街貨回收所影響，沽壓持續，半日跌逾2%，報收389.4元。平保(02318)一如所料，跌幅冇騰訊咁厲害，始終估值唔算高，目前喺20日線(約77.75)附近爭持。港交所(00388)反彈，逆市升逾1%，但未能重上240元未能輕言轉勢。陀地銀行股回吐，大笨象(00005)回少少，報收77.85元，企住77元之上都算係咁，留意番77元再失守就麻煩。內銀行反彈，不過力度有限，之前內銀股唔算升得多，受惠加息令息差擴闊，內銀股近日尚算硬淨。

科技股仍然弱勢，不過恒指新貴舜宇(02382)可能有指數基金掃貨，半日企住130元無起跌，但瑞聲(02018)則跌逾2%，報收153元，留意150元不容有失，失150元將繼續插水。其他科技股普遍下跌，花旗嗰邊納指岌岌可危，港股呢邊嘅科技股點會有運行。只有鴻騰(06088)及眾安(06060)將獲加入恒生綜合大中型股指數，逆市有得升。

話咗濠賭股至年底都可跑贏大市，今日有大行唱好，咁啱就係叫買阿Man最睇好嘅銀娛(00027)同永利(01128)。澳門政府公布11月博彩收入數字，濠賭股全線市上升，銀娛(00027)反彈2.8%，收復噚日所有失地。金沙中國(01928)、永利澳門同美高梅中國(02282)齊齊升逾2%。

碧桂園(02007)係另一藍籌新貴，受指數基金買盤推動，股價早段曾升逾6%，中午報升3.5%，其他內房股亦錄得超過1%升幅，只有融創(01918)仍隨大市下跌。其實內房股目前只可視為反彈，暫時唔講得上係轉勢，仲有貨未走，不妨考慮趁反彈逃生。

呢期市況波動，建議買入防守性較強股份，中國燃氣(00384)無懼大市調整，日前創新高後回吐。不過回吐幅度唔算多。今日逆市升2%，有條件繼續向28元至300元水平出發，高處未算高。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)