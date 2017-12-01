港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數向上，道指和標普500指數創新高。不過港股連跌4日後，今早呈高開低走，反彈受制20天線(約29306點)。

恒指高開83點，開市後曾升168點，見29345點半日高，升勢其後急回，曾倒挫148點，見29028點半日低，及後又回勇升過百點，半日收市前再回軟。恒指中午收報29138點，跌38點或0.1%，大市成交額769.03億元。

國企指數報11495點，升19點或0.2%。

A股個別走，滬指跌0.35%；深成指升0.55%。

藍籌股方面，騰訊(00700)高開低走，曾跌2.9見386.4元見逾兩周低，半日跌2.2%拖低大市。另外，萬洲(00288)跌1.8%；滙控(00005)跌0.2%；友邦(01299)跌0.5%；中銀香港(02388)跌0.9%；中移動(00941)跌0.3%。相反，港交所(00388)升1.2%；建行(00939)升0.4%；中行(03988)升0.8%；工行(01398)升0.3%；平保(02318)升0.1%。

焦點板塊

科技股：隔晚美國納指回升，但跑輸道指，本港科技股今早個別發展，瑞聲(02018)跌2.1%；ASM太平洋(00522)跌2%；丘鈦科技(01478)跌3.9%；IGG(00799)跌1.6%；天鴿互動(01980)首9月多賺69%，半日跌2.5%。相反，中芯(00981)升4%；長飛(06869)升2.7%；華虹(01347)升1.3%。焦點半新股方面，易鑫(02858)跌1.3%；閱文(00772)跌1.3%；雷蛇(01337)升0.2%。

濠賭股：澳門中午公布11月份賭收，主要濠賭股造好。銀娛(00027)回升2.8%；金沙中國(01928)升2.2%；永利澳門(01128)升2.5%；美高梅中國(02282)升2.8%；新濠國際(00200)升1.3%。大和資本把明年澳門博彩業貴賓廳收入增長預測由原先升7%，調高至升20%，將永利、銀娛及新濠博亞評級，由「持有」升至「買入」，永利及銀娛最新目標價分別為27元及69元。

換馬股：恒生指數季檢將於下周一(4日)生效，藍籌新貴舜宇光學(02382)半日無起跌；碧桂園(02007)曾升6.3%，半日升3.6%。國泰(00293)和昆能(00135)將被剔出藍籌，國泰半日跌1.7%，昆能升1.8%。國指新貴廣汽(02238)跌0.3%；被剔出的龍源電力(00916)升0.4%。另外，獲加入恒生綜合大中型股指數的眾安(06060)升0.8%；鴻騰(06088)升2.7%。MSCI明晟指數成分股半年檢討生效，MSCI香港指數新貴金利豐金融(01031)今早一度再升7.1%創新高，半日倒挫8.1%，成交額9.59億元；另一新貴敏實集團(00425)跌0.6%，成交額9.79億元。MSCI中國指數納入8隻新貴，建滔化工(00148)跌1.6%；比亞迪電子(00285)跌3.5%；耐世特(01316)跌1.1%；美圖(01357)跌0.4%；理文造紙(02314)升0.4%；華潤醫藥(03320)升2.7%；雅居樂(03383)升0.5%；洛陽鉬業(03993)跌2%。

焦點股份

錦勝集團(00794)：績後落鑊炒高，曾飆49.3%創逾兩年高，半日升41.3%。集團中期純利5589.4萬元，按年增長9.2倍，不派中期息。

華融投資(02277)：今早價量異動，曾飆22.7%創近7個月高，半日升9.1%，成交額急增至3.08億元。。

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