港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數造好，道指突破兩萬四關，急升1.39%。不過港股連跌4日後，仍然乏力再上，呈先高後低，受制20天線(約29306點)。

恒指高開83點，開市後曾升168點，見29345點半日高，升勢其後急回，曾倒挫148點，見29028點今早低，及後反覆升過百點後復軟。恒指中午報29138點，跌38點，大市成交額769.03億元。

國企指數報11495點，升19點或0.17%。

藍籌股方面，騰訊(00700)續弱，半日跌2.16%; 本地銀行股回吐，東亞(00023)及中銀香港(02388)分別跌1.3%及0.9%; 港交所(00388)反彈1.2%。

澳門政府將於今日公布11月份博彩收入數字，多隻主要濠賭股今早造好。銀娛(00027)反彈2.8%，為表現最好藍籌; 金沙中國(01928)創1個半月高，半日升2.24%; 永利澳門(01128)及美高梅中國(02282)分別升2.46%及2.81%。

內房股造好，藍籌新貴碧桂園(02007)一度升6.3%，半日則升3.58%; 萬科(02202)升2.81%; 富力地產(02777)及合景泰富(01813)分別升1.44%及1.45%。

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