即巿股評 港股直擊

今朝遲咗少少返公司，原因只係去咗新開嘅茶檔買杯薑茶暖吓身，誰不知呢杯薑茶令我錯過咗最精彩嘅一刻；恒指由升過百點變跌過百點，之後再用咗不多於3分鐘嘅時間，將跌幅縮返上十零點，晨早流流咁chok法，連戰友Jack都話：「快到咁...點跟啊大佬...」。

噚日咪揀咗隻恒指熊(68484)打算再博埋個市落到29000點嘅，依家10點5分，恒指最低做過29028點，而(68484)最高曾經做過0.104，依家報0.086，叫做升5格，個市喺我用打開杯薑茶茶蓋嘅時間拗腰倒升25點，報29202點，miss咗0.104唔緊要，唔好連個嗰5格都蝕埋；最主要個問題係個市拗腰嘅同時，分鐘圖見啲技術指標因為呢下蜈蚣彈，由嚴重超賣變上返去中軸水平，換言之個市絕有可能唔止升呢25點咁簡單，見好即收係我哋嘅宗旨嘛。

其實今朝最令人嘩嘩聲嘅，都係隻企鵝騰訊(00700)。話說我買完杯薑茶行緊返公司時，戰友Jack whatsapp我講噚申大台財經台係咁講隻企鵝，那時9點47分啦(whatsapp有record架嘛)，我心諗：出口術出到咁？今日唔做「慌失失企鵝」就怪；返到嚟公司電視都未開就收到個message話「騰訊曾跌至387元以下，逾30隻牛證被收回」，出完個push再睇圖，騰訊最低做過386.4元，噚日就399喺度護駕，今日退多步喺390築第二度牆，好明顯大家都趁低吸納；當然今日小妹都有唔少朋友問我：騰訊穿400買得未？認真，390元呢啲齊口位有支持係無可厚非嘅，不過你睇騰訊日線圖，依家粒燭好明顯就低於20天線(401.17元)，再數落去嘅話就到50天線(369.93元)，呢個位又剛好同保歷加通道底部(368.89元)差不多，估計呢度嘅支持力度可能比390元更強。

其實今年升得最勁嘅都唔係騰訊，而係Bitcoin，點解Bitcoin有ETF但就無輪證嘅？到底有無人諗過幫Bitcoin出輪證呢？試諗吓，Bitcoin本身隻underlying都升到咁啦，咁有槓桿輪證會升到點？或者背後有好多原因唔係我呢個層次嘅人所了解同明白啦，還是其實已經有只係我井底之蛙？…今日星期五，放走咗隻熊證又未見有其他機會可以賺多杯薑茶飲吓，你就由得我發吓白日夢啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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