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房地產諮詢機構易居中國旗下的克而瑞信息集團(CRIC)公布，11月國內大型房企整體銷售規模高於前兩個月，預計今年銷售額達千億人民幣的房企可能有16至18家，前3名均將突破5000億元(人民幣‧下同)銷售規模。

單計11月，國內排名前100位的房企整體銷售規模按月增長14.8%，僅次於6月位列全年第二。三家龍頭房企中，碧桂園(02007)、中國恒大(03333)分別實現500億元和480億元的單月銷售，首11個月銷售分別達5347.7億元和4703.4億元，按年增85.6%和34.8%。至於排名第三的萬科(02202)首11個月銷售4685.6億元，按年增37.3%。

今年首11個月排名頭8位的公司還包括銷售額2973億元的融創中國(01918)、2678億元的保利、2464.5億元的綠地、1484.1億元的龍湖地產(00960)和(1871.7億元)中國海外(00688)。

報告指出，融創、保利和綠地全年有望邁入3000億元陣營，龍湖和中國海外將衝擊2000億元規模。

另外，首11個月已踏入千億陣營的還有華潤置地(01109)、華夏幸福、綠城中國(03900)、金地集團、新城控股和招商蛇口。

此外，旭輝(00884)、世茂房地產(00813)首 11個月的規模在800至900億元左右，全年都有機會衝擊千億。富力地產(02777)、中南、陽光城年底預計會在900至1000多億元的規模。報告指出，這些公司，即使有些企業今年未能實現千億目標，明年突破千億亦沒有太大問題。