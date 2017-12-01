港股直擊 即巿股評

道瓊斯工業平均指數首度突破24000點關，與標準普爾500指數雙雙創下收市新高。港股4連跌後，今日早段或可靠穩。

道瓊斯工業平均指數收市升332點或1.39%，報24272點；累計11月，道指升3.8%，是連續第八個月上揚，創下22年來最長連升月數。標準普爾500指數漲21點或0.82%，收市報2647點。納斯特綜合指數收報6873，回升49點或0.73%。

美國勞工部公布，截至11月25日止當周，美國首次申領失業救濟人數為23.8萬人，按周減少2000人，勝市場預期。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價普遍上升，騰訊(00700)ADR折合港元計收報399.74元，較本港上日收市價，升1.74元;滙控(00005)ADR收報77.57元，跌0.43元；國壽(02628)ADR收報25.56元，升0.21元；中海油(00883)ADR收報10.69元，升0.11元；中石油(00857)ADR收報5.28元，升3仙；中石化(00386)ADR收報5.63元，升5仙。中移動(00941)ADR收報79.43元，升0.18元；聯通(00762)ADR收報11.37元，升5仙。

ADR港股比例指數報29260，較周四恒指收市升82點或0.28% 夜市期指收報29365點，升46點，較昨日恒指收市高水188點。恒指昨收報29177點，跌446點或1.5%，連跌4日累挫688點或2.3%。股價高於50天線比率的中線市寬跌至34.5%，再創超過三個半月以來最低，反映大市內部質素持續惡化。

焦點板塊

科技股：昨日全線下挫，隔晚美國納指回升，留意板塊今日走勢。另外，天鴿互動(01980)公布今年首9個月盈利2.38億元人民幣，按年增長69.22%。

換馬股：恒生指數季檢將於下周一(4日)生效，留意相關股份今日收市前成交及股價或出現異動。舜宇光學(02382)和碧桂園(02007)躋身恒指成分股；國泰航空(00293)和昆侖能源(00135)被剔出。國指加入了廣汽 (02238)，剔出龍源電力(00916)。另外，眾安 (06060)及鴻騰(06088)獲加入恒生綜合大中型股指數。另一方面，MSCI明晟指數成分股調整今日生效，刺激昨日尾市成交大增，留意相關股走勢。

焦點股份

華南城(01668)：截至9月底止，中期盈利9.91億元，按年增長15.6%，不派中期息。期內收入36.2億元，上升25.15%。

香港醫思醫療(02138)：中期盈利1.26億元，按年增長70.7%，每股盈利13仙，派中期息4仙，特別股息8.5仙，合共派息12.5仙。

五龍電動車(00729)：中期股東應佔虧損5.47億元，每股虧損2.44仙，去年同期錄虧損2.76億元。五龍動力(00378)中期虧損1.4億元，去年同期虧損8919.7萬元。

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