即巿股評 港股直擊

踏進12月又是筆者的「演講月」，各類型的講座都是關於「2018年股市前瞻」，有幸在此先與讀者分享部分內容。

從宏觀的角度來分析全球經濟，自雷曼兄弟垮台後，美國實行所謂「量化寬鬆」，以狂印鈔票和近乎零利率之手段，將自己對金融業監管不力的罪孽，轉嫁為全球的通脹，使有形資產不斷膨脹；而全球35大股市指數，近50%今年破頂，比率創2007年以來新高。當中，美國道指今年已超過50次創收市新高，是1995年以來最多，從2009年2月的7000升到現時24000，幅度為2倍多；納指更升幅驚人，從2009年2月的1400，升到現時約7000，幅度差不多為4倍！何解？其中一個主因就是濫印鈔票和零利率的後果，令鈔票的購買力大幅度下降！

剛過去的美國感恩節，實體店購物和網上消費均創了絕佳成績，銷售按年增長達雙位數字，反映目前美國經濟及就業市場蓬勃，增加了民眾消費意欲，亦顯示美國是時候將利率正常化，12月加息的機會高唱入雲。美國聯儲局多數委員認為，若不將利率調高至正常水平，會帶來經濟衰退的風險；預料明年底前再加息4次，兩年內息率升至2.5厘的正常水平，並將會循序漸進地收縮資產負債表規模，從2017年第4季每月收縮100億逐步遞增至2018年第4季每月的500億。

隱藏債務危機

然而，這又可能產生另一個問題 -- 債務危機。過去近十年，隨着全球央行大力注資挽救經濟，企業和個人的借貸額度早已創新高。以美國為例，截至2017年第3季，美國家庭債務總額升至近13萬億美元的紀錄新高，較2008年第3季舊紀錄多了接近3000億美元！聯儲局正嘗試複製2007年以前的模式，逐步上調利率的同時，奢望家庭債務也能維持增速，以推動經濟廣泛地增長。可是，保持經濟增長的其中之一辦法是增加債務，但償還債務卻會遏制經濟增長，是相對上的矛盾，所以就要掌握適當的平衡點 -- 自然利率，在不刺激及不壓抑的情況下，經濟也可以保持供求平衡。雖然聯儲局高層還未達成共識，相信自然利率應在2.75%附近。從近日美國債券孳息曲線反映5年期短債與30年期長債息差已貼近2007年以來最低，顯示經濟響起了放緩或衰退的警號，所以聯儲局在加息步伐的智慧將成爲關鍵要素。

港拆息飆升不可小覷

作爲與美元掛勾的港元，由於近年流動資金非常充裕，利息週期比較滯後。當美國再加息，港元、美元套息誘因擴大，港滙會逐漸偏軟，直至觸及弱方兌換保證水平，導致港元資金流出，最終令港元利率上升。港元拆息過去數天持續上升，1個月期銀行同業拆息升至1.003厘，是2008年以來首次升穿1厘，估計最優惠利率最快明年首季上升0.25厘。利率的上升對新興市場家庭債務的影響不可小覷，就以南韓爲例，第3季家庭平均債務首破7000萬韓圜（逾6萬美元），扣除通脹後，南韓家庭收入不增反減；香港就更加驚人，債務佔本地生產總值早已超出警戒線。在享受超低息近十年後，市場會否不適應正常利率的環境，產生資產泡沫問題？資產價格急劇轉勢，可形成羊群心態的連鎖性反應，互相踐踏而衝擊經濟體系，這是不可掉以輕心的。

國內金融業開放

國內方面，十九大之後的經濟重點是加快國企改革、控制企業債務增長、減少過剩產能、充分發揮市場的決定性作用及增強宏觀政策協調性與有效性等；而持續改革與消費升級對股市和投資均帶來正面影響。在特朗普訪華期間，兩國企業共簽署合作項目34個，金額達2500億美元，不但是中美經貿合作的貿易紀錄，也創全球經貿合作史上的紀錄。雙方合作之項目，既有貿易，也有雙向投資，達成的經貿成果體現了雙向互利、大體平衡的原則。有一點值得一提的就是外資在證券、基金管理、期貨公司的投資比例限制獲放寬至51%，而在今次放寬3年後，上述公司持股比例不設限制；外資投資保險公司3年後可持股51%，5年後不設持股限制。這些措施很明顯對國內金融業未來跟國際接軌有莫大裨益。

國際政治形勢就更加嚴峻。自從特朗普當選美國總統後，美國國內黨爭劇烈，施政不順，諸事阻滯；對外實行「美國優先」，使所謂盟國或附庸國忐忑不安，最明顯的莫過於前蘇聯或東歐分拆出來的國家，紛紛重新定位。歐洲方面，西班牙加泰羅尼亞自治區根據公投結果宣佈獨立，引起歐洲其他分離主義者的極大回響，令人擔心歐盟一體的穩固性；中東難民潮及「孤狼式」的攻擊也為歐洲添上煩擾。

中東北韓各有變數

中東方面，最大的國家沙特亞拉伯現任國王薩勒曼顛覆傳統的「兄終弟及」而改立自己的兒子為儲君，並大規模逮捕在政、商領域擁有實權（或曾經擁有實權）的王室成員超過500人，作為兒子登基鋪平道路，但這股沙特皇室權力鬥爭的風暴，似乎還有很多未知數。宗教上以沙特亞拉伯爲首的的回教遜尼派與以伊朗爲首的什葉派仍是不斷互相殺戮，永無止境。其他的如以色列與巴勒斯坦之鬥爭、敘利亞的内戰、伊斯蘭國的激烈行動等等，令人難以預測。

至於朝鮮半島的北韓還是不斷試射導彈，前天成功試射新型洲際彈道導彈「火星–15」，射程覆蓋全美國，領袖金正恩宣稱北韓終於完成國家核武建設的歷史大業，已經成為「核武國家」。聯合國安理會召開緊急會議，中俄口徑一致，共同建議要求北韓停止核試及試射飛彈，六方短期能重返會談的機會率，就要看北韓領導人權衡得失的智慧了。

美股或藉着某些催化劑而調整

綜合廣角度及多層次的政經因素，2018年實在充滿太多不穩定變數。自1960年以來，美股錄得負回報的年份佔40%，但美股道指與納指自2009年2月的低位已分別上升2倍多和接近4倍，仍抱着超乎預期的回報可持續下去的概念是否不切實際呢？不排除美股藉着某些催化劑而調整，至於是何種催化劑，就很難預料。如美股真的回調，其他國際股市包括港股也難以獨善其身。

縱然如此，恒生指數的成分股比重，超過40%是H股或有關連的國企，所以恒指也可能受惠於國内股市。事關國内上證綜合指數在2009年2月是2000，現時才是3300，升幅遠遠落後其他國際市場，主因時外資對國内的經濟結構性改革缺乏信心，不敢貿然入市。隨着國内經濟數據表現正面，加上特朗普訪華之旅而達成較開放國内金融市場措施，外資基金開始相信國内經濟改革可以軟著陸，並認爲「A股入摩」有利後市，入市轉趨勢積極。A股很大機會在2018年初跑贏全球股市，達到某臨界點才隨全球股市回調，不妨留意涉及「一帶一路」建設、能源、環保、化工、醫藥、文化、基礎設施、高端科技、科網智能、智慧城市等領域。

隨着時代巨輪的旋轉，不斷產生很多新事物、新形態、新思維及解決問題的新方法。然而，「股災」前的環境因數、周邊形態及市場心態萬變不離其宗，相信轉變應該不會太大。由於篇幅關係，實不能在此詳談，讀者如有時間不妨參考筆者的新書「股海良策」，從而領略箇中玄機。

黎永良

編按：資深股評人黎永良，從事國際金融業超過35年，擅長拆解政經時局，以洞悉股市趨勢，現為時富金融優越投資服務部顧問，逢每月初為《港股360》撰文分析中港股市形勢。