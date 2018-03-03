即巿股評 港股直擊

港股持續弱勢，周四在重磅股騰訊(00700)和友邦(01299)領跌下，恒指最多曾瀉496點，失守20天線(約29279點)，尾市走勢略為喘定，收報29177點，急插446點(1.5%)，連跌4個交易日，主板成交額1719億元。

不經不覺已踏入2017年最後一個交易月。總結11月表現，恒指累升932點(3.3%)，為今年第10次錄得按月升幅。儘管港股全年氣勢如虹，但升勢能否延續到12月尚是未知之數，本欄嘗試透過港股的周期性現象，與讀者探討這個課題。

統計過去47年(1970至2016年)恒指於12月走勢，只有15年錄得按月跌幅，上升比例接近七成。恒指在12月不僅升多跌少，按月平均表現與其他月份比較也處於前列位置，1970年至今平均上升3.3%，是全年第二佳的月份。從歷史數據推論，恒指本月可望更上一層樓。那麼有哪些板塊或股份有機會跑出呢？

以成分股範圍更廣泛的恒生綜合指數(HSCI，下稱恒生綜指，包含480隻股份)為例，11個分類板塊在指數成立以來17年間，12月表現最佳的行業依次為綜合企業、原材料和地產建築，升幅中位數分別為3.5%、2.1%及1.7%。值得留意的是，除了原材料板塊過往走勢較為飄忽，上升比例僅有53%，綜合企業和地產建築在歷年12月的上升比例均高於七成，因此這兩個行業有望一如以往，本月跑出食尾糊。

個股方面，由於恒生綜指內的成分股不時更換，加上個股的單月走勢十分參差，因而扭曲了平均值，故此在評估歷年12月表現最佳股份時，必須加入下列兩個條件：一、只計及上市超過10年或以上的股份，否則歷史紀錄太少；二、過去17年12月錄得上升的次數達12次或以上，即上升比例逾七成；或是成為指數成分股的年數少於17年，但上升比例同樣達70%或以上的股份。

以此準則篩選，可發現只有19家上市企業過關，佔整體成分股僅4%，由於版位所限，本欄只列出上升比例高於75%或以上的股份供讀者參考，共有10間公司入圍【表】。

從上述篩選結果來看，排名第一的是遠東發展(00035)，該公司除了在2001年的12月股價持平，以及去年錄得1.5%的輕微跌幅外，其餘15年均能在最後一個月走高，即上升比例高達94%；期內平均升幅達到10.4%。第二位的合和公路基建(00737)，自2003年上市以來的14年間，只曾於2013年12月錄得跌幅，其餘13年均報捷，上升比例為93%，惟平均升幅僅3.1%。但無論如何，上述兩隻股份每逢12月通常有進賬，值得伺機跟進。

總括而言，港股12月呈現升市的機會較大，個別板塊及股份更極有可能「標尾會」，成為年尾贏家。要留意是次分析是根據歷年統計得出的結論，由於股市受多方面因素影響，難以保證會否歷史重演。不過，投資者若能利用相關行業或股份的周期特性，或許能在淡靜的12月中提高勝算。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容