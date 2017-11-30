即巿股評 港股直擊

美股做好但港股大插水，港股最觸目當然是股王騰訊(00700)，半年前騰訊股價在二百元尾時有誰估到短時間可升穿400大元關口，最近騰訊衍生工具窩輪交投活躍，這幾天騰訊下跌交投更熾熱，平均成交金額最多頭六位也是騰訊輪，閒閒地超過二十億金額成交，正股下跌不是認沽輪受捧，反而是認購輪受歡迎，出現騰訊越跌越受追購現象，這是否表示資金看好正股騰訊後市必升無疑？

大陸資金愛炒窩輪

在港大陸資金多了，這些資金已開始了一段時間炒窩輪，而且非常之大注，炒輪其實就是買時間值，大陸資金炒買最緊要快，以小搏大輸贏快轉身絕對迎合國內同胞特性，今天騰訊輪最活躍是瑞銀八五購E(19163)，收市後街貨量為2.17%即流通有651萬份認購證，但今天成交量達56.96億份，成交金額達11.92億元，而成交宗數只是463宗，可見一日內轉手比率何其高，每宗交易何其大，此交易金額比起很多藍籌股還要高。

窩輪隨時由銀紙變廢紙

以陰謀論去看驣訊在12月衍生工具莊家動作，如想把到期認沽及認購輪變廢紙，最大莊家即發行商應該把正股維持在何價位可做到實賺不賠呢！先說認沽證現街貨量最多是，麥銀七乙沽B(15379)街貨量83.78% 行使價210.88元，打和點210.780元，另一隻是摩通七乙沽E(16086)街貨量74.23% 行使價255.55元，打和點254.550元，要正股跌穿上述兩價位持貨者才或有利潤，看來要正股下穿這兩價位應該有些難度，所以上述兩隻窩輪看來變廢紙成數很高。另外認購證方面，滙豐七乙購H(15647)街貨量90.35% 行使價361.08元，現價購入打和點404.780元，12月29日到期，另一隻高盛七乙購G(29989)街貨量72.94% 行使價421.07元，現價購入打和點429.080元，12月22日到期。

只要莊家在到期日前把正股價維持在行使價或以下，已能穩賺又不賠，窩輪即變廢紙，而到期前又可放軟手腳壓低幾個價位小一點接貨，讓投資者又唔願沽又等多一刻，而內在時間值又不斷擴大消耗，發行商一定想這樣做，要成功除人為因素外，現在市場資金多所以還需加天時地利配合，這要看看莊家有甚麼法寶把這件肥肉吞入肚，散戶想入騰訊正股提醒散戶小心衍生工具到期莊家陷阱。雖然這幾天恆指比重執位，而騰訊波幅之巨相信與衍生工具也有關係。無獨有偶這幾天又不見大行走出來評估最新目標價，早輪全線大行看誰最牛，現在打風下雨又唔見人，靠佢地做明燈不如靠自己。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。