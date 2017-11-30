今日 19:14
重要通告
港股直擊
進智公共交通(00077)公布，截至9月底止半年虧損2289萬元，去年同期盈利1553萬元；每股虧損8.44仙，不派中期息。
期內，收益1.9億元，按年增長0.61%。
一個月拆息升穿1厘 供樓噩耗
今日信報
比特幣極速升穿萬一美元
【信報月刊】冷門便宜股 牛市不升反跌
明年超級大時代 恒指或高見39000
呂梓毅
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今日信報
賺一倍太濕碎，給我更多 !
畢老林
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今日信報
電動車難覓真愛
StartupBeat
Trump’s missing North Korea strategy
Christopher R. Hill｜ EJ Insight
年底前有危有機
梁振輝
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財富管理
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電盈獲得2018年世界盃港獨家播放權
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中國11月製造業PMI回升至51.8 勝預期
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