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今日 17:48 重要通告 港股直擊

香港中旅夥廣西崇左市政府拓文旅項目

香港中旅(00308)宣布，與廣西崇左市人民政府簽訂合作協議，附屬將夥寧明縣及崇左市當地政府設立合資公司，註冊資本為1億元(人民幣‧下同)，旗下附屬將出資5100萬元，佔註冊資本51%。

合資公司將對崇左市寧明縣內，位於左江花山岩畫文化景觀範圍內的水陸旅遊運輸、土地、民族特色、文化等資源進行策劃、開發、建設及經營管理。合作協議訂立兩個月內，合資公司全面接管項目並正式對外宣傳推廣營業。

該公司表示，項目跟公司業務發展戰略上具有高度契合性，訂立合作協議將為合作雙方締造雙贏。

下載港交所通告原文

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