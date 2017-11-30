港股直擊 即巿股評

隔晚美股走勢兩極，道指再創收市新高，但納指急挫。港股連跌3日後，今日進一步失守廿天線，MSCI換馬刺激大市成交創逾28個月高。

恒指低開283點，即失10天線(約29609點)，開市後跌幅擴大，上午最多跌465點，一舉失守20天線(約29282點)，其後走勢稍為改善，跌幅一度收窄至270點，見29353點全日高，半日收市前復軟，中午跌377點，午後進一步跌穿上午低位，最多跌496點，見29127點全日低。恒指收報29177點，跌446點或1.5%，連跌4日累挫688點或2.3%。大市今日下跌股份比例為64%，上升股比例為36%。

總結11月，恒指升931點或3.3%；連升兩個月累漲1623點或5.9%。

由於MSCI換馬效應，收市競價時段成交額近400億元，全日成交額達1719.32億元，較上日大增約623.07億元或56.8%，創2015年7月10日以來，超過28個月新高。

國企指數收報11475點，跌172點或1.5%。國指連跌4日累挫432點或3.6%。總結11月，國指要跌32點。

恒指即月期貨收市跌348點或1.17%，報29319點，高水142點。

A股偏軟，滬指跌0.62%；深成指跌1.25%。兩市成交額約4030億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升59點，報23977。

藍籌股方面，騰訊(00700)收報398元創近兩周低，跌幅3.3%，成交額224.44億元，不過騰訊全月升13.78%為藍籌升幅王；友邦(01299)獲大和續唱好，不過股價挫4%；平保(02318)續回吐，收市跌3.8%。另外，港交所(00388)跌2%；建行(00939)跌1%；工行(01398)跌1.3%；國壽(02628)跌2.7%；中移動(00941)跌1%。相反，本港一個月拆息一度升破1厘創九年高，今日稍為回落，多家銀行相對硬淨，滙控(00005)無起跌；中銀香港(02388)高見39.7元創3個月高，收市升1.5%；東亞(00023)以近11億元出售中港消費金融業務，股價升3%。個別本地地產股亦高收，信置(00083)升2%；新世界發展(00017)升0.5%；長和(00001)升1%。

焦點板塊

科技股：隔晚美國納指急挫1.27%，報6824點，創三個月最大跌幅。本港科技股今早全線下挫，當中蘋果概念孖寶捱沽，瑞聲科技(02018)創逾3周新低，收市挫6.2%；下周一晉身藍籌的舜宇光學(02382)亦創逾3周新低，收市跌6.1%。其他手機設備股方面， ASM太平洋(00522)跌3.8%；高偉(01415)跌4.1%；信利(00732)跌2.5%。另外，鴻騰(06088)跌3.3%；中興(00763)跌5.2%；金山軟件(03888)跌3.9%；華虹(01347)挫5.6%；長飛(06869)跌4.1%。焦點半新股亦回軟，閱文(00772)曾挫4.3%，收市跌2.9%；易鑫(02858)跌2.4%；雷蛇(01337)跌3.5%；眾安(06060)跌2%。

濠賭股：澳門最快於明日(周五)公布11月博彩收入，花旗日前維持按年升20%至225億澳門元的預測。多隻濠賭股跑輸大市，銀娛(00027)跌3.1%；永利澳門(01128)挫4.7%；金沙中國(01928)跌1.2%；美高梅(02282)跌1%；新濠國際(00200)跌3.6%。

汽車股：主要汽車製造商亦受壓，吉利(00175)跌2.7%；華晨(01114)挫4.4%；廣汽(02238)挫4.6%；比亞迪(01211)跌2.3%；北汽(01958)跌1.5%；長汽(02333)跌0.3%。4S零售商方面，廣匯寶信(01293)挫5.4%；正通汽車(01728)跌3.6%；永達汽車(03669)跌3.3%。

焦點股份

MSCI換馬股：MSCI明晟指數成分股半年檢討結果，將於今日收市後生效，當中獲納入MSCI香港指數的金利豐金融(01031)收市飆19.4%，報9.62元創新高，成交額激增至20.52億元。另一MSCI香港指數新貴敏實集團(00425)升0.9%，成交額達18.13億元。MSCI中國指數將納入8隻新貴，建滔化工(00148)跌0.1%，成交額16.79億元；比亞迪電子(00285)跌1.5%，成交額11.3億元；耐世特(01316)跌1.2%；美圖公司(01357)升3.1%，成交額11.64億元；理文造紙(02314)跌1.4%；華潤醫藥(03320)升1%，成交額13.43億元；雅居樂(03383)升0.7%，成交額10.86億元；洛陽鉬業(03993)無起跌，成交額13.12億元。

君陽金融(00397)：今早復牌先低後高，曾挫15.9%，見0.19元，其後掉頭急升，曾飆77%，見0.4元，收市升74.8%，成交額1.52億元。集團獲中國集成(01027)提出以換股收購已發行股份約54.74%，每4股君陽股份可獲發5股中國集成。中國集成昨復牌挫24%後今早回升，收市升25.4%。兩股均在David Webb「50隻不能持有的港股」名單中。

先施(00244)：正以每股0.27元進行5供3，供股權(02909)進入第2日交易，今早落鑊炒高，最多升1.95倍，見0.127元，收市升1.33倍，成交額1560萬元。先施曾升13.1%，收市升4.9%，報0.32元。

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