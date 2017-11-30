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今日 16:21 港股直擊 即巿股評

恒指插446點 騰訊捱沽失守四百關

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隔晚美股表現兩極，道指再創收市新高，惟納指卻於高位顯著回吐。港股今日進一步下挫，錄得四連跌，失守廿天線(約29279點)。

恒指低開283點，即失10天線(約29602點)，開市後跌幅擴大，今早最多跌465點，見29158點半日低，其後走勢稍為改善，跌幅一度收窄至270點，見29353點全日高。港股午後弱勢持續，曾進一步失守上午低位，低見29127點，跌496點，恒指最終收報29177點，跌446點或1.51%，收於廿天線(約29279點)下。

受MSCI指數今日收市後換馬影響，收市U盤時段成交增加近400億元，全日成交高達1719.32億。

國企指數報11475點，跌172點或1.48%。

騰訊(00700)捱沽，失守400元關，收市報398.0元，跌3.3%，成交居首達224.44億元。

平保(02318)兩連跌，失守20天線，收市跌3.75%，報77.0元，為成交第二大股份。

滙控(00005)逆市靠穩，收市無升跌，報78.0元，為成交第三大股份。

港銀拆息升，本地銀行股造好。東亞(00023)逆市升3%，為表現最好藍籌。另外，恒生(00011)及中銀香港(02388)亦分別升1.63%及1.54%。

金利豐金融(01031)收市後將納入MSCI香港指數，全日成交急增至20.5億元，股價急升19.4%報9.62元。

敏實集團(00425)亦納入MSCI香港指數，成交急增至18.13億元，收升0.9%。

 

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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