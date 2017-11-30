即巿股評 港股直擊

隔晚花旗繼續慶祝稅改方案好大機會搞掂，道指再創新高，不過標指已腳軟，納指更插到反晒艇，跌逾1%。港股噚日無借美股再創新高反彈，反而高開低走，反映市況已由強轉弱，夜期更漠視美股上升再插水，失守29500關，今日返嚟港股進一步下跌，連條20日線(29282)都失守。

恒指低開283點，先失守10日線(29609)，之後直插無水花，去到29159點半日低位先識停，最多跌465點，20日線(29282)亦玩完。雖然喺內地股市跌幅收窄下，港股跌幅一度收窄至270點，見29353點半日高位，可惜始終企唔住開市價，又再掉頭回落，中午收報29245點，跌377點；國企指數報11496點，跌151點。

花旗科技股反晒艇，港股呢邊嘅科技股亦成重災區，股王騰訊(00700)開低超過12元，即失400元大關，低見398元有反彈，半日報收402元，跌2.3%，暫時險守400元心理關口。阿Man眼見係唔少散戶呢兩日不斷博反彈，可能周二博反彈得嘗甜頭，食過翻尋味，今日唔少散戶又出動撈騰訊。不過噚日阿Man已提咗大家，博反彈見好要收，尤其呢幾日市況都係有波幅，冇升幅，反彈更一浪低於一浪，話咗周二嘅所謂單日轉向唔能夠肯定調整完成，唔夠一日港股又再插水。

納指急跌創三個月最大跌幅，港股呢邊嘅科技股全線仆直，除咗騰訊急回，瑞聲科技(02018)曾挫半成，半日跌4.4%。下星期一升級做藍籌嘅舜宇光學(02382)亦無面畀，半日急挫4.8%。其他5G概念股同軟件股齊齊過堂，鴻騰(06088)跌3.4%；中芯(00981)跌2%；ASM太平洋(00522)跌3.8%；中興(00763)跌2.6%；金山軟件(03888)跌3.3%。同屬科技股板塊嘅幾隻半新股，彈元又散，阿Man已重叮萬囑博反彈唔可以貪心，噚日無趁反彈沽出，今日又再腳軟，閱文(00772)、易鑫(02858)跟雷蛇(01337)，閒閒地跌2%或以上，眾安(06060)則跌1.8%。

除咗騰訊插得急，之前幾個火車頭亦顯著回吐，友邦(01299)跟平保(02318)有大行大合唱亦撐唔住，前者半日跌3.8%，平保裂口下跌，半日唔見2.8%，港交所(00388)跌幅亦超過1%。HIBRO升破1厘水平，喺自2008年金融海嘯以嚟最高水平，雖然今早略為回落，但拆息扯高，對股市嚟講絕對唔係好事。不過拆息上升有利本地銀行股，呢個板塊逆市上升，中銀香港(02388)半日升1.2%，盤中曾高見39.7元三個月高位。大笨象(00005)同樣逆市上升，不過呢個板塊嘅升幅，當然唔能夠彌補其他重磅股下跌，對恒指帶嚟嘅跌貢獻。

已經講過期指29300點，恒指20日線係重要支持，唔守呢個支持位，呢一段升浪結束，中期調整開始，至於呢次調整深度有幾大，時間有幾長，阿Man唔去估亦唔預測，但30200點好大機會係2017年高位。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人