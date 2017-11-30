港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數走勢兩極，道指再創收市新高但納指急挫。港股連跌3日後，今早進一步失守廿天線水平。重磅股騰訊(00700)和友邦(01299)領跌。

恒指低開283點，即失10天線(約29609點)，開市後跌幅擴大，最多跌465點，見29158點半日低，一舉失守20天線(約29282點)，其後走勢稍為改善，跌幅一度收窄至270點，見29353點半日高，半日收市前復軟。恒指中午收報29245點，跌377點或1.3%，大市成交額699.22億元。

國企指數報11496點，跌151點或1.3%。

A股偏軟，滬指跌0.26%；深成指跌0.32%。

藍籌股方面，騰訊(00700)今早曾挫3.3%，見398元近兩周低，半日跌2.3%；友邦(01299)獲大和續唱好，不過半日挫3.8%；平保(02318)續回吐，半日跌2.8%。另外，港交所(00388)跌1.3%；建行(00939)跌0.7%；工行(01398)跌1.1%；國壽(02628)跌2.1%；中移動(00941)跌0.6%。相反，本港一個月拆息一度升破1厘創九年高，今日稍為回落，多家銀行靠穩，滙控(00005)升0.1%；中銀香港(02388)高見39.7元創3個月高，半日升1.2%；東亞(00023)升0.9%。

焦點板塊

科技股：隔晚美國納指急挫1.27%，報6824點，創三個月最大跌幅。本港科技股今早全線下挫，瑞聲科技(02018)曾挫半成，半日跌4.4%；下周一晉身藍籌的舜宇光學(02382)挫4.8%；鴻騰(06088)跌3.4%；中芯(00981)跌2%；ASM太平洋(00522)跌3.8%；中興(00763)跌2.6%；金山軟件(03888)跌3.3%。焦點半新股亦回軟，閱文(00772)曾挫4.3%，半日跌2.6%，報90.3元；易鑫(02858)跌2.3%；雷蛇(01337)跌2.1%；眾安(06060)跌1.8%。

濠賭股：澳門最快於明日(周五)公布11月博彩收入，花旗日前維持按年升20%至225億澳門元的預測。多隻濠賭股今早跑輸大市，銀娛(00027)跌2.7%；永利澳門(01128)曾挫4.9%，半日跌4.3%；金沙中國(01928)跌0.7%；美高梅(02282)跌0.5%；新濠國際(00200)曾挫4.3%，半日跌2.8%。

焦點股份

君陽金融(00397)：今早復牌先低後高，曾挫15.9%，見0.19元，其後掉頭急升，曾飆68.1%，見0.38元，半日升57.1%，成交額1.08億元。集團獲中國集成(01027)提出以換股收購已發行股份約54.74%，每4股君陽股份可獲發5股中國集成。中國集成昨復牌挫24%後今早回升，半日升26.9%。兩股均在David Webb「50隻不能持有的港股」名單中。

先施(00244)：正以每股0.27元進行5供3，供股權(02909)進入第2日交易，今早落鑊炒高，最多升1.95倍，見0.127元，半日升1.23倍，成交額1300萬元。先施曾升13.1%，半日升6.6%，報0.325元。

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