港股直擊 即巿股評

隔晚美股表現兩極，道指再創收市新高，惟納指卻於高位顯著回吐。港股連跌3日後，今早進一步下挫，失守廿天線。

恒指低開283點，即失10天線(約29609點)，開市後跌幅擴大，今早最多跌465點，見29158點，一舉失守20天線(約29282點)，其後走勢稍為改善，跌幅一度收窄至270點，見29353點半日高。恒指中午收報29245點，跌377點或1.28%，大市成交額699.22億元。

國企指數報11496點，跌151點或1.30%。

藍籌股方面，內房股造好，華潤置地(01109)及中國海外(00688)分別升0.89%及0.81%。

科技股捱沽，瑞聲(02018)裂口低開，急挫4.38%; 騰訊(00700)曾失守400元關，半日跌2.33%。

重磅股友邦(01299)急跌3.79%; 平保(02318)跌2.81%。

港銀拆息升，銀行股利好。中銀香港(02388)昨日急升後，今早再漲1.16%，為表現最好藍籌。東亞(00023)低開高走，逆市升0.89%; 滙控(00005)微升0.06%。

基建鐵路股逆市靠好，中國鐵建(01186)升0.88%; 中國中車(01766)升0.56%; 中國時代電氣(03898)升0.67%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。