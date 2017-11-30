即巿股評 港股直擊

噚日恒指開場無耐就穿咗條10天線，計埋牛證重貨區有成逾6000張期指咁吸引之下，有讀者email比我話噚日喺文章一口氣推咗三個冧把出嚟係近期少見，真係心水清架啫；唔理你係進取型嘅恒指熊(63705)、穩健型嘅恒指熊(69278)，定係死懶鬼嘅恒指熊(61485)，依家9點55分恒指跌逾400點，20天線(29285點)都穿咗，星期二(11月28日)定落嚟嘅目標「恒指熊先望20天線」都已經達標囉，咁呢三隻熊仔咩位都食得啦 。

睇返恒指日線圖，今朝早一開市先低開332點，開市報29291點，呢個大裂口下挫之下，到搭正9點半之後正常大市會再向下行多一兩步，到技術指標嚴重超賣到無可能再超賣之後，個市先至會出現跌定嘅情況。拆恒指5分鐘圖就見到今日暫時低位係9點50分做出，見過29158點；依家10點15分，恒指跌幅…你可以叫做收窄咗啲嘅，但都仲講緊跌逾300點囉，就算你公司好似我公司咁壞剩得一部升降機而你要排隊排10分鐘先可以逼到入去，再施施然斟埋杯水先開個電腦同證券戶口嘅話，其實都仲有時間比你慢慢嚟。

「依家再追熊會唔會太遲呀？」開恒指牛熊證街貨睇吓點先再答你啦。依家10點21分，恒指最低位仍然係今朝9點50分做過嘅29158點，用呢點嚟度落去牛熊街貨嘅話，即係恒指最深曾經踩到入29100至21999點，拆細啲，即係踩咗入29150至29199點呢個50點嘅範圍裡面，呢度有相當於1653張期指，換言之一個朝早大市就食咗4737張期指，噚日期指結算日就完啦，今日11月30日即係12月期指嘅第一日，哼，咁快就食咗4000幾張期指，班芬佬仲唔係諗住12月返半個月就算咩。(坊間有部分發行商網站提供嘅恒指牛熊證街貨可以拆細到以50點為一個範圍嘅單位的)

再數落去，變相依家最貼價嘅就係29100至29149點，呢度有相當於684張期指，再向下數(用返我哋平時計開100點嚟計數啦)，喺29000至29099點呢度其實都有2241張期指架，呢個位附近日線圖上就無乜線喺度嘅，但勝在29000點係呢點數整數大位嘛，係無噚日或前日買定熊證今日食呢吓咁勁嘅，所以要追嘅話就小注追落，恒指熊(68484)，收回價29900點，逾37倍槓桿於市場上屬偏高水平(車太貼始終唔好)，吼分鐘圖見超買可視為入市位。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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