君陽金融(00397)今早復牌先低後高，曾挫15.9%，見0.19元，其後掉頭急升，暫時最多升37.2%，見0.31元，現升35%，成交額3300萬元。
集團獲中國集成(01027)提出以換股收購已發行股份約54.74%，每4股君陽股份可獲發5股中國集成。
中國集成昨復牌挫24%後今早回升，暫時最多升21.5%，現升17.7%。
兩股均在David Webb「50隻不能持有的港股」名單中。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
君陽金融(00397)今早復牌先低後高，曾挫15.9%，見0.19元，其後掉頭急升，暫時最多升37.2%，見0.31元，現升35%，成交額3300萬元。
集團獲中國集成(01027)提出以換股收購已發行股份約54.74%，每4股君陽股份可獲發5股中國集成。
中國集成昨復牌挫24%後今早回升，暫時最多升21.5%，現升17.7%。
兩股均在David Webb「50隻不能持有的港股」名單中。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|中國11月製造業PMI回升至51.8 勝預期
|上一篇：
|南韓加息0.25厘 6年來首次