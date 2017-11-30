港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)大中華研究部分析員陳珮麗指出，恒隆地產(00101)股價周三以大陽燭形態突破三角形及50日移動平均線。

她續稱，RSI亦上穿下降趨勢線，並正走高。MACD於0水平以下出現牛差。

她相信，只要不下破17.30元，可上望19.18元，甚至20.20元。倘股價下破17.30元，則將同時下破長期上升趨勢線，故投資者應平倉以控制風險。

陳珮麗預期有關目標將在兩個月達到，但補充說，倘股價於兩個交易日內未能以買入價入市，則取消此項推介。

股價上日收報18.34元。