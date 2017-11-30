港股直擊 即巿股評

港股連跌三日走勢反覆，美國科技股錄得三個月以來最大跌幅，料拖累騰訊(00700)今日表現，恒指或再跌穿10天線(昨日為29586點)。

隔晚美股受經濟數據提振，道指續創收市新高，不過科技股重挫拖累納指大跌逾1%。道指收升103點或0.44%，報23940點。納指收跌1.27%，報6824點，跌幅為三個月最大。標普500指數微跌不足1點，報2626點。

蘋果及谷歌收市跌逾2%，Facebook急跌4%，特斯拉跌逾3%；Netflix收跌5.5%，亞馬遜跌2.7%。中概股急挫，阿里巴巴曾大跌7%，收市跌3.6%；微博跌逾4%。分析師稱，科技板塊是美股市場今年以來升幅最大的板塊，但隨着股票估值的飛漲，投資者開始擔心這樣的空前盛況是否可以持續，而且買進科技股是美股市場中最擁擠的交易，若科技股出現回吐，容易出現踩踏效應。

美國公布第三季度GDP報告的第二版數據，年化增長率為3.3%，高於3.0%的初值。即將離任的聯儲局主席耶倫周三在美國國會發表講話。她稱，美國經濟增速回暖，暫時性因素造成通脹偏低，強化了聯儲局12月加息預期；漸進式加息路徑是合適的，要避免過快加息導致的經濟衰退；目前為止縮表對市場的影響很小，預計沒有調整縮表的必要。受強勁的美國第三季經濟增長數據支持，以及耶倫在講話中暗示將繼續加息，美元指數靠穩。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍下跌。騰訊(00700)ADR折合港元計收報406.05元，較本港上日收市價，跌5.55元或1.4%。滙控(00005)ADR收報77.77元, 跌0.23元；國壽(02628)ADR收報26.08元，升3仙。油價下跌，「三桶油」向下，中海油(00883)ADR收報10.7元，跌0.1元；中石油(00857)ADR收報5.23元，跌1仙；中石化(00386)ADR收報5.58元，跌2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報79.69元，跌0.36元；聯通(00762)ADR收報11.41元，跌0.11元。

ADR港股比例指數報29471，較周三恒指收市跌152點或0.52%。港股昨日先高後低，恒指收報29623點，跌57點，連跌3日累挫242點或0.8%。短期支持可參考29300點即大概20天線點水平。股價高於50天線比率的中線市寬續在低位徘徊，昨報35.6%，與上日持平，反映大市內部質素仍未見改善。藍籌股方面，中華煤氣(00003)為近期表現最好藍籌，14天相對強弱指數(RSI)為74；招商局港口(00144)則為最弱勢藍籌，RSI跌至28.8，技術上呈超賣。

焦點股份

六福集團(00590)：昨日收市後公布截至9月底止中期盈利5.2億元，按年增21.29%，中期息0.35元，連特別息0.2元，共派息0.55元。集團表示，香港與澳門市場，以及中國內地市場的同店銷售增長，皆錄得雙位數字升幅，分別增10.5%及16.7%。

康宏環球(01019)：公布該公司現持有第一信用金融(08215)約10.7億股，佔後者已發行股本約29.5%。目前管理層正審視第一信用停牌對該公司的影響。公司預計，對第一信用的投資賬面值作出減值虧損撥備將約9950萬元，將影響其截至12月底止年度的財務業績。

結好控股(00064)：公布中期純利1.36億元，按年上升九成二，派中期息1港仙。

四洲集團(00374)：公布中期純利3.29億元，按年上升8.6倍，派中期息3港仙。溢利增長主要由於完成出售一項位於新界西貢之物業產生之出售收益。

今日有多家公司公布中期業績，包括：必瘦站(01830)、香港醫思醫療(02138)、維珍妮(02199)、御藥堂(00932)等。至於國美零售(00493)及天鴿互動(01980)則公布截至9月底止第三季業績。