重要通告 港股直擊

東亞銀行(00023)公布，該行及旗下領達財務，以總對價5.63億元人民幣(約6.65億港元)，向中金投(00605)出售深圳領達小額貸款、重慶領達小額貸款及東榮商務諮詢的全部股權。

同時，領達財務以4.14億元，向中金投附屬乾隆信貸，出售其香港放債業務當中的若干貸款組合。兩項交易合共涉及10.79億元，各為獨立交易，並非互為條件。

深圳領達小額貸款及重慶領達小額貸款分別是設於深圳市和重慶市的經核准小微貸款公司。東榮商務諮詢則是設於重慶市的一家商務諮詢服務公司。