港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數急升，一同創收市新高，不過港股連跌兩日後，於期指結算日反覆偏軟，繼續沿十天線爭持。

恒指今早高開133點，報29813點已屬全日高，甫開升幅蒸發，其後倒跌111點，觸及十天線後跌勢回順，半日收市前再走軟，曾挫117點，見29563點全日低，稍穿10天線(29586點)，中午跌106點。波幅上午成形，午後好淡爭持，曾倒升逾40點，不過尾段又告回軟。恒指收報29623點，跌57點或0.2%，連跌3日累挫242點或0.8%。大市今日下跌股份比例為51%，上升股比例為49%。

全日成交額1096.25億元，較上日減少約92.28億元。

國企指數收報11647點，跌57點或0.5%。國指三日累挫260點或2.2%。

今日為11月期指結算日，恒指12月期指收市跌32點或0.11%，報29667點，高水43點。

A股收市個別走，滬指升0.13%；深成指跌0.08%。兩市成交額約4751億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別走；美國道指期貨最新升33點，報23844。

藍籌股方面，騰訊(00700)手遊《光榮使命》突宣布延遲推出，股價今日高開低走，收市跌1.8%；友邦(01299)跌0.5%；平保(02318)跌1.9%；建行(00939)跌0.3%；中移動(00941)跌0.4%。相反，多隻銀行股造好，滙控(00005)升1.4%；中銀香港(02388)飆4.6%；恒生(00011)升2.3%。

焦點板塊

內房股：瑞信發表報告，給予內房行業「增持」評級，對內地首50大城市樓市持結構性正面看法，並上調多股評級和目標價。內房股普遍造好，萬科(02202)飆5.1%，其A股一度漲停，收市升9.98%；華潤置地(01109)升1.3%；中海外(00688)升1.2%；融創(01918)升1.2%；龍湖(00960)升1.4%。二線股方面，合景泰富(01813)飆10.1%；中國金茂(00817)升5.7%；遠洋集團(03377)和旭輝(00884)升約4.8%。

水泥股：承接昨日升勢，海螺水泥(00914)午後創逾6年高，收市升半成，成交額達8.81億元。另外，中建材(03323)創逾兩年高，收市升4.2%；華潤水泥(01313)升2.8%；西部水泥(02233)升2.6%；金隅(02009)升2.2%；中材股份(01893)亦創逾6年高，收市升4.5%。瑞信日前發表報告，認為由於需求具韌性和供應緊張，未來6至12個月水泥價格強勁，水泥股之盈利能力將處於六年高位。

科技股：重磅股回軟，瑞聲(02018)挫3.3%；下周一晉身藍籌的舜宇(02382)跌1%；中芯國際(00981)跌3.2%，集團分別折讓4.91%批股和發行6500萬美元永久次級可換股證券，集資淨額約30.5億元；比亞迪電子(00285)跌1.6%；中興(00763)跌1.4%；IGG(00799)跌4.4%；金蝶(00268)跌1.9%；鴻騰(06088)跌1.3%；ASM太平洋(00522)跌1.1%。相反，長飛(06869)升7.8%；丘鈦(01478)升1.2%；雲遊(00484)升3.7%；細股美高域(01985)半年多賺50%，股價飆13.2%。

燃氣股：今日全線跑出，中國燃氣(00384)飆升12.4%，集團早前公布中期盈利按年增1.01倍，下月18日起每手股數將由2000股改為200股。另外，華潤燃氣(01193)升2.8%；昆能(00135)升1.2%；新天綠色能源(00956)升1.5%；中油燃氣(00603)升3.7%；北控(00392)升1.9%；中裕燃氣(03633)創新高，收市飆12%。

焦點股份

領展(00823)：今早高開2.9%，開市後曾升3.3%，報72.3元，創上市新高，收市僅升0.5%，成交額5.57億元。集團出售17項物業，與由基滙資本為首的財團簽訂協議，總代價為230億元，較9月30日的估值高約52%，物業出售的淨收益為73.93億元。

半新股：焦點新經濟半新股午後升幅擴大，昨日創新低的閱文集團(00772)曾升3.7%，收市升1.9%；易鑫集團(02858)升4.1%；雷蛇(01337)曾升4.9%，收市升3.9%；瑞信料眾安(06060)下月初成為「港股通」股份後將獲南下資金垂青，股價升5.9%，收市升4.2%，成交額3.44億元。另外，童園國際(03830)急升22.4%；致豐工業電子(01710)創新高，收市升14.3%。相反，普天通信(01720)創新高後倒跌9.2%；中國升海食品(01676)連日回吐，收市跌11.1%。

中國集成(01027)：今日復牌，收市挫24%，報0.13元為全日低位。集團提出以換股收購君陽金融(00397)已發行股份約54.74%，每4股君陽股份可獲發5股中國集成。君陽續停牌，兩股均在David Webb「50隻不能持有的港股」名單中。名單其餘股份今日個別走，中國置業投資(00736)挫16.3%；米蘭站(01150)跌2.3%，連跌8日；中國錢包(00802)回升10.1%。

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