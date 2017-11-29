港股直擊 即巿股評

承接本周三話題，今日繼續分析春能控股(08430)，事源於11月19日 (星期日) 收到讀者謝先生對此股的相關電郵提問。上回已探討新股上市初期的中央結算系統 (簡稱CCASS) 之參與者持倉分布該如何理解，今日要分享的是除了CCASS數據，新股上市初期表現有何其他值得參考依據。

招股結果反映有否圍貨

首先我們做一個前設，就是於新股上市後才進場，可以取得三個於上市前無有的資訊，分別是上市價定位、招股結果，以及暗盤表現。論到春能控股，上市價為0.44元，相對招股價介乎0.4至0.6元，反映只以略高於下限價上市，暗示在預留空間給股價上升。再看招股結果，公開發售部分之認購率為21倍，因超過15倍觸發配售部分回撥機制，令配額由佔招股規模10%上調至30%，邏輯上以中間價上市也是可行的，基於招股價與集資淨額為反向關係，表示上市越高對集資越有利，所以最終用貼近下限價的0.44元上市並不尋常，暗示有心人已「圍貨」機會大。參考上市首日CCASS的總貨量接近1.6億股，較招股規模只少了10.5萬股，表示在CCASS的全屬街貨。

兩個上市後需托價線索

其中首五名參與者均持有超過990萬股，佔招股規模超過6%，普遍認為持貨佔比不少於4%，屬有心人持貨機會大。她們佔上市首日參與者總數136名僅3.68%，卻持有1.091億股，計出街貨佔比為68.23%，因已高於六成，證明上市時貨源已被歸邊，與上述有心人已「圍貨」的推斷吻合，預期上市後需托價散貨。接著看上市前一天的暗盤表現，成交量為798.5萬股，而最活躍成交價為0.51元，較上市價高出不足16%，相對成交量為283.5萬股，佔總體成交量超過35%。總成交金額約403萬元，計出平均成交量為0.5048元，假設全部成交量僅換手一次，以及均為有心人釋出貨量，對比上述有心人持有1.091億股，反映於上市後仍要處理超過1.01億股，為上市後需托價散貨的另一線索。

分析有心人是否已離場

然而，上市首日開報0.49元，較上市價0.44元僅高11.36%，並已是上市以來的最高價 (截至11月23日‧同下)，反映即或有心人已離場，獲利也是輕微。但想指出平均成交價為上市價或以上只有10月18日 (上市首日) 的0.4729元和11月9日的0.4431元，相對成交量約2.46億和3155萬股，因此除非在上市首日有心人已離場，否則現時仍持有大量成本價為0.44元的股份機會很大。按讀者留意到10月18與20日CCASS首五名參與者出現重大變化，除了第二名的潮商證券兩日均持有1286.50萬股，其餘四名參與者均已不同，並見首五名參與者持貨量由1.091億股，銳減至5651萬股。若論到原因首五名參與者的持股量，更是只剩下1628萬股，淨減持多達9282萬股，不排除有心人於上市首日已離場。

殼價反映仍可繼續持股

至於散戶股東可繼續持貨的理由，為「殼價」分析產生的股價合理值，仍高於現價0.365元 (11月23日收市價) 及上市價0.44元。於招股書顯示截至今年5月底集團資產淨值折合約5965萬港元，而其後所得集資淨額約4510萬元，加上普遍認為創業板股份的「殼價」介乎2.5億至3億元，相對已發行股數6.4億股，計出股價合理值介乎0.55至0.63元，對比上市價0.44元的潛在升幅為25%至43.18%，所以認為日後股價最少可升至0.55元。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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