港股直擊 即巿股評

隔晚花旗參議院嘅稅改通過咗審批，缸邊友當正稅改方案搞掂咁慶祝，三大指數勁升，雖然金仔又玩嘢，半夜放飛彈，但最終三大指數仍創收市新高。夜期隔晚亦跟住美股做好，只不過今日大市又係高開低走，始終又要落番條10日線(29581)爭持。

恒指高開133點見29814點，已經係上半場高位，一開市即掉點向下，唔使半鐘鐘已跌逾百點，半日最多跌117點，見29563點半日低位，中午報收29574點，跌106點；國指跌69點，報收11635點。

當個個以為噚日係單日轉向V彈，調整完成再起步，偏偏大市同你向下玩，今日期指結算日，估計上半場出咗個方向落到29600水平就唔多行，大市仲喺阿Man所指嘅區間內上落，29300點唔失，大市未死得，同樣30000企唔穩，再上亦冇運。咪睇少呢區區七百點，單係玩過山車已經足夠玩死缸邊友，目前呢啲市況，只能以短打作對策，由於大市波幅擴大兼走勢飄忽，低位撈貨有食速食，咪再諗住扑暈自己，掃完貨乜都唔理。

金仔射飛彈已唔再對股市帶嚟震盪，依家係睇住內地股市點行，今早A股又再跌過，拖累港股彈唔起仲要倒跌。內地債市有問題已影響缸邊友信心，家吓又話要規管基金買賣，兼且內地銀根喺接近年底至農曆年前後，例牌水緊。加上港元拆息持續上升，已現重返1厘水平，港股無生水流入，短期再難發威。

預咗騰訊(00700)喺恒指下周一執位前有波幅，冇升幅，承接昨日反彈係威係勢，今日高開422.2元，最高見422.8元又調頭。半日報收413.2元，彈完一日又插過。喺呢個禮拜五前，指數基金仍要減持騰訊，以配合騰計佔比回調至10%，低位撈到貨有食要食。其他重磅藍籌都係咁上下，友邦(01299)跟平保(02318)同樣高開低走，半日分別趺0.6%及1.2%。今日靠港交所(00388)同大笨象(00005)托住個市，大價股又係升一啲，又跌一啲，擺明有心人托住指數換馬或減持。

其他科技股都冇運行，手機設備股同5G概念股跟住大市回落倒跌，博反彈唔肯食又係得個桔。反而幾隻半新股逆市反彈，，眾安(06060)曾升3.8%，半日升2.7%；閱文(00772)升1.4%；雷蛇(01337)升3.2%；易鑫(02858)升3.8%。仲有貨嘅缸邊友，好趁機會再減磅。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)