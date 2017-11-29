港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數抽升，收市同創新高。但港股連跌兩日後今早續弱，高開過百點後再下試十天線。

恒指今早高開133點，報29813點已屬半日高，甫開升幅蒸發，其後倒跌111點，觸及十天線後跌勢回順，半日收市前再走軟，曾挫117點，見29563點半日低，稍穿10天線(29581點)。恒指中午收報29574點，跌106點或0.4%，大市成交額587.35億元。

國企指數收報11635點，跌69點或0.6%。

A股半日偏軟，滬指跌0.49%；深成指跌0.88%。

藍籌股方面，騰訊(00700)高開低走，半日跌1.4%；友邦(01299)跌0.6%；平保(02318)跌1.2%；建行(00939)跌0.4%；中移動(00941)跌0.7%。相反，滙控(00005)升0.8%；港交所(00388)重上十天線，半日升0.4%；中銀香港(02388)升1.3%；恒生(00011)升0.9%；恒隆地產(00101)升2.8%。

焦點板塊

科技股：重磅股今早回軟，瑞聲(02018)跌1.7%；下周一晉身藍籌的舜宇(02382)跌0.4%；中芯國際(00981)跌2.5%，集團分別折讓4.91%批股和發行6500萬美元永久次級可換股證券，集資淨額約30.5億元；美圖(01357)跌1.3%；比亞迪電子(00285)跌1.9%；中興(00763)跌2.1%。不過焦點半新股逆市爬升，眾安(06060)曾升3.8%，半日升2.7%；閱文(00772)升1.4%；雷蛇(01337)升3.2%；易鑫(02858)升3.8%。

燃氣股：今早跑出，中國燃氣(00384)半日飆升9.7%，集團早前公布中期盈利按年增1.01倍，下月18日起每手股數將由2000股改為200股。另外，華潤燃氣(01193)升4%；昆能(00135)升1.2%；新奧(02688)升1.1%；新天綠色能源(00956)升1.5%；中油燃氣(00603)升3.7%；北控(00392)升0.8%；

建材股：另一跑贏大市板塊，中建材(03323)升3.7%；海螺水泥(00914)升2.6%；華潤水泥(01313)升2.4%；西部水泥(02233)升0.9%；金隅(02009)升1.4%；中材股份(01893)升3.7%。

焦點股份

領展(00823)：今早高開2.9%，開市後曾升3.3%，報72.3元，創上市新高，半日僅升0.7%，成交額3.17億元。集團出售17項物業，與由基滙資本為首的財團簽訂協議，總代價為230億元，較9月30日的估值高約52%，物業出售的淨收益為73.93億元。

中國重汽(03808)：今早低見8.24元創近3個月低，半日跌6.4%。摩根士丹利發表報告，把重汽評級由「增持」降至「與大市同步」，目標價由11.5元降至9.5元。

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