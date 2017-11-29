港股直擊 即巿股評

隔晚美股急升，三大指數同創收市新高。不過港股連跌兩日後，今早仍然高開低走，再度下試10天線(約29581點)。恒指今早高開133點，報29813點，甫開升幅蒸發，上午約10時跌幅超過100點，半日最多跌117點，見29563點。恒指中午收報29574點，跌106點或0.36%，大市成交額587.35億元。

國企指數報11635點，跌69點或0.60%。

藍籌股方面，瑞聲(02018)昨日急升後回吐，半日跌1.68%；騰訊(00700)高開低走，今早跌1.43%；港交所(00388)逆市升0.42%；恒隆地產(00101)抽升2.82%，為表現最好恒指成份股。

燃氣股逆市受追捧，中國燃氣(00384)半日飆升9.66%，集團早前公布中期盈利按年增1.01倍，派中期息8仙。華潤燃氣(01193)升3.99%；中裕燃氣(03633)及昆侖能源(00135)則分別升2.49%及1.19%。

紙股造好，優源控股(02268)急升8.73%，公司近日出現回購及早前入選MSCI全球小型股指數內的中國指數。理文造紙(02314)升2.99%；玖紙(02689)升2.51%。

建材水泥股承接上日升勢，中國建材(03323)升3.74%；中材(01893)升3.70%；海螺水泥(00914)升2.58%。

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