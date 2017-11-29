即巿股評 港股直擊

噚日見恒指勢色唔多對路，於是揀定隻恒指熊(61485)出嚟，一如以往方法見分鐘圖超買就入熊證啦，誰知等咗一個朝頭早都唔見有靚位出現，唯有對住個芒深呼吸，然後再同自已講：冷靜啲，財不入急門嘅。或者身在唔知邊度嘅馬化騰聽到，為咗安慰我呢個弱小嘅心靈，就叫佢旗下企隻肥企鵝騰訊(00700)發力推高個市，如是者分鐘圖咪可以由超賣變超買，咁(61485)就有靚位落場啦。恒指由下半場1點15分開始就反方向呈上，直至收市嗰一刻，恒指只係跌6點咁大把，分鐘圖見噚日個V彈真係V到好似copybook咁工整；而恒指4分鐘圖上，SlowSTC(14,3)由3點開始keep住超買至收市，呢段時間(61485)咩位入都啦。

至今朝早坐緊地鐵做完個U盤時，恒指裂口升106點，報29786點，隻(61485)咪大鑊？定啲嚟，之前都有講過若然朝早個市係裂口高開嘅話，到踏正9點半之後，個市最多向上衝多幾步之後就會回，原因係一下子嘅抽升會令到分鐘圖上嘅技術指標同步加速上揚，未幾就會沒頂，按鐘擺原理技術指標沒頂後就會下行，換言之點數亦會隨之而下跌，呢個時候啲熊證就會肥番少少，到時(睇市況啦)會係一個逃脫機會，還是大市用盡最後一口氣之後無力向下衝，就再判斷啦。

今日嚟講，依家10點6分，恒指最高暫時見過29831點之後就掉頭向下，今朝個上升裂口就補完之餘，最低做過29575點，剛好被條300分鐘線(3 x 100線，29575點)頂住；不過返番去日線圖睇嘅話，呢個低位就穿過條10天線(29854點)，10天線雖然係一條短期指標，但如果今日稍後時間恒指大部份時間都處於呢條10天線之下就要多加留意啦。

依家10點11分，恒指做緊29583點，跌97點；開恒指牛熊證街貨圖，牛熊比例仍然係牛多過熊，仲要係啲貼價牛眾得比較多街貨。依家最貼價嘅牛證係29300至29399點，有相當於105張期指，呢part街貨係全新嘅，相信係啲新輪街貨嚟嘅，之後嗰三個100點範圍，即29200至29299點、29100至29199點同埋29000至29099點，呢度分別有1881、2364同2250張期指，total有6495張(記得噚日計都係得5000零張)，要食到呢堆重貨嘅話，大市向下行583點就可以。

至於上方嘅熊證就無乜街貨係度，可能大家都係拿住隻熊證做即日鮮唔過夜，所以錄唔到街貨啦，講緊最重嘅街貨係30200至30299點，呢度有981張期指；而最貼價嘅係29700至29799點，呢度得48張期指。若然用返向下打牛證嘅點數，改為向上攻嘅話，即29583+583=30166點，即係踩入咗30100至30199點呢度，沿途夾埋得391張期指…算吧啦，六師弟。

進取嘅可吼恒指熊(63705)，收回價29950點，同現價得300零點差距，約67倍槓桿係不適合孕婦同心臟病患者架；穩健型嘅可揀恒指熊(69278)，收回價30200點，同現價有約600點距離，約40倍槓桿不過不失；懶鬼嘅就繼續持有(61485)，因為你噚日買咗，搵夠嘅今日只係搵個出口比(61485)就可以，做少一半嘢呀。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]