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今日 09:30 港股直擊 即巿股評

恒指高開133點 騰訊滙控高開

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美國參議院版本的稅改法案通過了委員會審議階段的消息，刺激美股三大指數創收市新高。道指收市急升1%。港股今早高開過百點。

恒指高開133點報29813，國企指數高開58點報11763。

騰訊(00700)昨日拗腰倒升1.9%，今早高開3元或0.7%報422.2元。

滙控(00005)高開0.7%報77.5元。

平保(02318)高開0.55%報82元。國壽(02628)高開1.5%報26.6元。

領展(00823)以較估值高出五成二出售17項物業，股價高開2.9%報72元，創新高。

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