港股直擊 即巿股評

港股昨日單日出現V型反彈，隔晚美股顯著造好，而北韓試射導彈未有令今早亞太股市出現震盪，料有利港股持續反彈，今日期指結算，恒指有望高開過百點。

北韓試射導彈縱曾令美股中段大幅回吐，但美國參議院版本的稅改法案通過了委員會審議階段的消息，刺激美股尾段拉升，三大指數創下收市新高。道指收市急升255點或1.07%，報23836點。納指收漲0.46%，報6912點。標普500指數收漲0.97%，報2627點。金融股是推動大市上升主力，標普金融分項指數成分股全部上揚，美銀升4%。富國升3%。

聯儲局候任主席鮑威爾周二在國會舉行的提名確認聽證會上發表了講話。鮑威爾表示，聯儲局在12月FOMC貨幣政策會議上加息的理由正在集聚，諸多條件都支持12月加息；美國經濟增長強勁，現在保證美聯儲漸進式加息。鮑威爾已在周一發表了有關聽此次證會的公開聲明，其中暗示他預計將繼續延續現任美聯儲主席耶倫設定的路線。

經濟數據亦令人鼓舞，美國11月消費者信心指數躍升至129.5，遠高於市場預期的124.8，創17年來新高。此外，美國9月房屋價格出現了3年多以來的最大增幅。

國際油價下跌，交易員觀望周四召開的石油輸出國組織會議，會否宣布延長減產協議，油價缺乏明顯方向。紐約一月份期油收市報57.99美元一桶，跌0.12美元或0.21%。倫敦基本金屬多數下跌，LME期銅收跌1.8%，每噸報6805美元；期鋁收跌1.5%，期鋅跌0.8%，期鎳跌1.8%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.77元，較本港上日收市價升0.82元或1.1%，今早有望領漲大市。騰訊(00700)昨日股價尾段出現V型反彈，其ADR進一步造好，收報422.56元，升3.36元或0.8%。國壽(02628)ADR收報26.56元， 升0.36元。中海油(00883)ADR收報10.56元，跌2仙；中石油(00857)ADR收報5.32元，升4仙；中石化(00386)ADR收報5.64元，升1仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報80.5元，升0.15元；聯通(00762)ADR收報11.66元，升6仙。

ADR港股比例指數報29869，較周二恒指收市升188點或0.63%。恒指昨日一度失守10天線(約29483點)，午後早段最多挫351點，低見29334點，A股尾段發力高收，帶動恒指跌幅明顯收窄，恒指收報29680點，僅微跌5點。不過大市下跌股份比例有63%，上升股比例為37%。股價高於50天線比率的中線市寬下跌0.7個百分點，落到35.6%，再創超過三個半月最低，反映大市內部質素持續惡化。恒指今早有望跟隨ADR裂口高開，三萬點心理關為短期阻力，支持位參考10天線約29550點附近。

焦點股份

領展(00823)：落實出售旗下17個商場物業，以最高作價230億元出售，較物業於今年9月底的估值高出52%，物業出售淨收益73.93億元，將用於香港及中國內地一線城市的新投資機會，以及償還債務和回購基金單位等。領展股價近期跑贏大市，上周五創出70.85元之上市新高。

聯想集團(00992)：以總代價12.4億元人民幣，出售於武漢物業予中國新城填(01278)的全資非直接持有子公司，以優化公司的固定資產及改善現金流量狀況。

金源米業(00677)：公布截至9月底止中期純利4366萬元，按年上升三成三，中期息1.2港仙。

信星集團(01170)：公布截至9月底止中期盈利2.26億元，按年增長2.87倍，每股盈利32.3仙；派中期息3.8仙，特別息11.2仙，合共派15仙。

今日有多家公司公布中期業績，其中以六福集團(00590 )最受市場關注。