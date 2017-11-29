即巿股評 港股直擊

港股昨日先跌後回穩，恒指低開77點後，中午前跌幅逐步擴大，最多跌逾350點，低見29334點。惟下午出現V型反彈，尾市一度倒升1點，最終恆指近全日高位收市報29680，跌5點，大市成交額1188.53億元。內地上證守穩3300關支持，料未來大跌空間有限，對港股有利，加上多隻強勢藍重拾升勢，令投資者重拾信心，預計港股未來仍有上升空間，後市先看30200點。

選股方面，可留意中煤能源(01898)，由於中國神華(01088)及國電電力(600795.SH)的母公司合組的國家能源投資集團新近已正式成立，市場很自然地會憧憬同類國企改革提速，同屬央企的中煤能源，被整合的預期進一步增強，對股價有刺激作用。此外，國家發改委副主任連維良近期也表示，今年底，全國煤礦數量將從2015年的1.08萬處進一步減少到7000處左右。中國煤炭去產能任務有望在2018年基本完成，或有可能提前完成，這有利煤炭行業未來發展。

中煤能源股價自11月20日由低位3.46元開始發力，至11月23日曾最高急升至3.74元，其後於高位整固，預計整固後將有力再上，建議可候3.57元買入，目標4.1元，跌穿3.4元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益