訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 07:47 即巿股評 港股直擊

【個股分析】中煤能源整固後再上

放大圖片

港股昨日先跌後回穩，恒指低開77點後，中午前跌幅逐步擴大，最多跌逾350點，低見29334點。惟下午出現V型反彈，尾市一度倒升1點，最終恆指近全日高位收市報29680，跌5點，大市成交額1188.53億元。內地上證守穩3300關支持，料未來大跌空間有限，對港股有利，加上多隻強勢藍重拾升勢，令投資者重拾信心，預計港股未來仍有上升空間，後市先看30200點。

選股方面，可留意中煤能源(01898)，由於中國神華(01088)及國電電力(600795.SH)的母公司合組的國家能源投資集團新近已正式成立，市場很自然地會憧憬同類國企改革提速，同屬央企的中煤能源，被整合的預期進一步增強，對股價有刺激作用。此外，國家發改委副主任連維良近期也表示，今年底，全國煤礦數量將從2015年的1.08萬處進一步減少到7000處左右。中國煤炭去產能任務有望在2018年基本完成，或有可能提前完成，這有利煤炭行業未來發展。

中煤能源股價自11月20日由低位3.46元開始發力，至11月23日曾最高急升至3.74元，其後於高位整固，預計整固後將有力再上，建議可候3.57元買入，目標4.1元，跌穿3.4元止蝕。

麥振威
證監會註冊編號:(AEK 141)
富昌金融集團聯席董事
＊　筆者無持有上述股份任何權益

 

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。