即巿股評 港股直擊

市場為何要出現短期波動？如何理解這種短期波動？投資者對市場的預期和情緒往往主宰了短期市場波動。而這種波動的本質是什麼，就是通過博弈來分下高下，把不努力，沒有耐心的輸家抬出市場，說起來好像很殘酷，卻是鐵一般的事實。

對於我們的會員，可以說是一個團體，一樣時刻充滿了考驗，過往一段時間，我們要通過市場的檢驗留下，而不是通過市場營銷來「被留下」。如果你堅持三年時間，每月、每周、每日地預報市場，講趨勢，漲跌節奏，關鍵位置，只有真金才不怕紅爐火。

在11月15日文章，我們說「趨勢跟蹤者逢高就追，而風險卻總是悄悄來敲門。上月底出版的月報中提到11月月中過後留意回調風險，時間馬上就到了。」其後上周文章講的是：「我原本預期的往上突破是月中以前，時間上遲了，而月中過後的幾個時效模型還是轉向下的。」

11月21日時間窗過後市場跟隨向下周期回落，然而上文我們的確強調這是一個向上趨勢的短期調整。短期調整後應當馬上抽高，我們甚至可見下月中依然存在低點，而月底的高點可能是一個新高亦不出奇。

除了股市，15日我們標題就是「黃金又到累積時」，的確，每逢黃金下跌至1270樓下收集買入，目前正欲挑戰1300，突破後可重展升浪。

投資王道，就是看對趨勢的略，以及踏正升跌節奏的術，輔以良好的心態和資金管理，方可在任何市況下持續盈利！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。