即巿股評 港股直擊 中國財經

恒生指數昨天一度急挫351點，低見29334點，失守10天線(約29509點)，其後受惠A股尾市發力抽高，帶動恒指幾近收復所有失地，收市報29680點，微跌5點(0.02%)；大市成交額1188.53億元，上升股票只佔37%。

技術走勢上，除非恒指跌穿29200點的成交密集區頂部，令大市由反覆尋頂轉為橫行整固格局，否則在現水平，暫不能確認恒指究竟是已經掉頭轉弱，抑或升浪仍未見頂，目前正處好淡分界，即反覆待變的狀態。若大市指標於短期內持續惡化，則本月22日所錄得的30199點，很大機會是恒指今年高位。

【附圖】參考中港股市個別指數在日線無基準輪動圖的走勢變化，恒指的相對動力從高位回落，但下降速度相對溫和，相對表現繼續向右方移動，須留意其點與點之間的距離愈來愈窄(每天的移動距離收窄)，不排除短期內會出現轉勢，亦即向左方移動。

國企指數則於兩個交易日前移入領先方格，惟點與點之間的距離相對較短，若相對動力掉頭向下，可視為反彈失敗的先兆。此外，恒生中、小型指數先後移入落後方格，顯示中小型股走勢轉差，正好反映這次港股升浪表現兩極，升勢只集中於少數藍籌和中資股身上。

值得關注的是，上證指數在過去4個交易日由領先方格移入落後方格，而且點與點之間距離正在擴闊，意味其相對表現及相對動力的下跌速度加快，反映內地股市可能進一步轉差。

上證指數於5月起沿着上升通道運行，但升勢明顯於10月至11月期間放緩，並在11月中跌穿上升通道頂線，周一更失守100天移動平均線，技術走勢惡化。後市須視乎能否穩守5月展開的上升浪38.2%回調支持位，即約3284點水平。

假如上證指數持續走弱，會否令內地資金由港股撤退，班資回朝維穩？還是依舊湧入港股？不妨量度北水南下的資金流向變化，或許能帶來一些啟示。

綜合滬深兩市的「港股通」(南向)使用額度，於本月13日錄得高達50億元人民幣淨流入，其後7個交易天買入港股的金額，每日平均見34億元人民幣。

然而，北水湧入港股的速度於本月22日後明顯放緩。巧合的是，當天恒指高見30199點後便呈現整固狀態，頗有高處不勝寒的感覺。

內地債市急挫後喘穩，跌勢其後轉移到股市，可見目前中國金融市場流動性趨緊，不排除未來北水會從港股撤退，返回內地救駕，可以預期恒指往後將持續承壓。若北水湧港不斷減少，股民應考慮減磅，並收緊風險管理。

信報投資研究部

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