香港財經 港股直擊

財政司司長陳茂波出席第二次金融領導委員會後見記者，明確表示將在主板另設專章(Chapter)，容納同股不同權公司，和未有收入的生物科技、創新經濟公司，不會另設新板。

陳茂波指出，會上亦同意須設立適當投資者保障。對同股不同權公司，來港首次公開發售(IPO)或第二上市，門檻將一致，以免出現監管套戥。他預期，12月港交所(00388)會就早前的諮詢發表總結，並聯同證監會就進一步修訂上市條例，約在明年3月左右推出諮詢，希望明年上半年可完成條例框架，明年內可接受同股不同權公司上市申請。

他表示，在主板容納同股不同權公司，而且首次上市和第二上市門檻一致，若現時在香港上市的公司想分拆以同股不同權形式上市，該分拆公司必須從事新經濟，他舉例銀行、地產公司應不符資格，而且公司亦須解釋為何使用同股不同權架構屬合適，故現有上市公司想繞道變成同股不同權，相信並不容易。

陳茂波確認，在主板容納同股不同權公司，即以現有的上市審批過程處理。意味證監會在雙重存檔下，有機會否決它們上市。他強調，重視投資者保障，大方向包括企業管治、限制投票權等，具體做法會在港交所、證監會諮詢市場後公布。

港交所發言人回應指，港交所正考慮將建議設立創新板框架諮詢文件收集到的意見，制定為詳細建議。港交所預計可於今年底前發表諮詢總結。