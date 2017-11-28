訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 19:56 香港財經 港股直擊

陳茂波冀明年可接受同股不同權公司上市申請

放大圖片

財政司司長陳茂波出席第二次金融領導委員會後見記者，明確表示將在主板另設專章(Chapter)，容納同股不同權公司，和未有收入的生物科技、創新經濟公司，不會另設新板。

陳茂波指出，會上亦同意須設立適當投資者保障。對同股不同權公司，來港首次公開發售(IPO)或第二上市，門檻將一致，以免出現監管套戥。他預期，12月港交所(00388)會就早前的諮詢發表總結，並聯同證監會就進一步修訂上市條例，約在明年3月左右推出諮詢，希望明年上半年可完成條例框架，明年內可接受同股不同權公司上市申請。

他表示，在主板容納同股不同權公司，而且首次上市和第二上市門檻一致，若現時在香港上市的公司想分拆以同股不同權形式上市，該分拆公司必須從事新經濟，他舉例銀行、地產公司應不符資格，而且公司亦須解釋為何使用同股不同權架構屬合適，故現有上市公司想繞道變成同股不同權，相信並不容易。

陳茂波確認，在主板容納同股不同權公司，即以現有的上市審批過程處理。意味證監會在雙重存檔下，有機會否決它們上市。他強調，重視投資者保障，大方向包括企業管治、限制投票權等，具體做法會在港交所、證監會諮詢市場後公布。

港交所發言人回應指，港交所正考慮將建議設立創新板框架諮詢文件收集到的意見，制定為詳細建議。港交所預計可於今年底前發表諮詢總結。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。