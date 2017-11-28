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今日 18:40 即巿股評 港股直擊

【帶眼識股】粉塵第二爆？

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證監會兩個交易日內先後勒令第一信用金融(08215)、康健國際醫療(03886)和中國華仁醫療(00648)停牌，掀起細股「粉塵爆炸」續集。

市場明顯睇實David Webb「50隻不能持有的港股」名單做嘢，近兩天雖然未見大成交暴跌，但明顯出現「輪流跌一跌」的情況，至於會否出現另一次「粉塵爆炸」的大範圍暴瀉，至視乎「同系」停牌股份數目會否愈來愈多，令資金鏈再次斷裂。

另一點要留意粉塵第一爆後，不少公司股權被打散，亦有不少股份使出財技重整中，比如華仁醫療本身就進行合股操作中，較難形成粉塵第二爆。

稍為更新一下50隻股份名單的情況，第一信用、康健和華仁醫療被勒令停牌，連同10月初的新銳醫藥(06108)和6月初的隆成金融(01225)，供有5股遭勒令停牌。加上君陽金融(00397)正停牌待發內幕消息；已完成20合1的中國集成(01207)亦停牌，其控股股東正洽售股，共有7股停牌。

當然，單看50隻股份的名單是不智的，比如醫思醫療(02138)早於9月已獲大行瑞信加持，目標價睇5.8元，評級「跑贏大市」，集團周四(30日)將公布中期業績，勿輕易把任何績後異動與「粉塵爆炸」拉上關係。

另外，銳康藥業(08037)明天即將改名為「中國生物科技服務控股」，集團早前已易手至商人劉小林，劉小林持股72.79%，相信較難受影響大跌。

筆者一向不看好專責炒股、但透明度低的21章公司，如果相信「莊」的存在，你猜名單內的21章公司手持甚麼股票？名單內中國投融資(01226)、合一投資(00913)和首都創投(02324)。

另外，康健已被打沉，名單上另一較具份量的康宏環球(01019)亦勢必波動，康宏董事局目前正受到佳兆業(01638)主席郭英成之子郭曉群逼宮，郭氏會否在風頭火勢之下進一步施壓呢？

陳鎮強
信報投資研究部
[email protected]

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