港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，道指升22點。港股昨日回吐180點後，今日曾失十天線，在騰訊(00700)發力下跌幅明顯收窄。大市成交額增加一成半，但下跌股份比例仍超過六成。

恒指今早低開77點，開市後挫201點，觸及十天線後回升，曾僅跌19點半日高，其後復軟，半日收市前挫267點，見半日低，失10天線(約29483點)，中午跌265點，午後甫開曾挫351點，見29334點全日低，A股尾段發力高收，帶動恒指跌幅明顯收窄，收市前更曾倒升1點，見29687點全日高。恒指收報29680點，微跌5點，兩連跌累失185點或0.6%。大市今日下跌股份比例為63%，上升股比例為37%。

全日成交額1188.53億元，較上日增加約162.47億元或15.8%。

國企指數收報11705點，跌66點或0.6%。國指兩日挫202點或1.7%。

恒指即月期貨收市跌111點或0.37%，報29659點，低水22點。

A股尾段發力拗腰，滬指升0.34%；深成指升1.25%。兩市成交額約3714億元人民幣。另外，中國基金報引述業內人士透露，近期國內基金公司上報的部分港股基金，處於暫緩審批狀態，具體原因不明。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升14點，報23576。

藍籌股方面，騰訊(00700)連跌4日後，今早進一步跌至402.2元為超過一周低，其後發力回升，以接近全日高位419.2元收市，升幅1.9%，成交額161.46億元。另外，平保(02318)曾低見78.5元逾一周低，收市倒升0.1%；煤氣(00003)創最少52周高，收市升1.1%；中移動(00941)升1%；滙控(00005)升0.2%；吉利(00175)升2.2%。相反，友邦(01299)跌2.3%，拖低大市；建行(00939)跌0.7%；國壽(02628)跌1.5%；工行(01398)跌0.5%；中行(03988)跌0.8%。隔晚外圍油價回落，最新在亞洲時段續軟，中石油(00857)和中海油(00883)跌約1.3%。

焦點板塊

科技股：手機設備股跑贏大市，瑞聲科技(02018)升4.3%，為表現最好藍籌；下周一晉身藍籌的舜宇光學(02382)曾見逾兩周低，收市倒升2.1%；信利國際(00732)升3.6%，公司股東特別大會日前已通過分拆信利汕尾於深圳證券交易所上市；比亞迪電子(00285)升3.1%；ASM太平洋(00522)升1.9%。連日受壓的5G題材股方面，中興(00763)回升3%；長飛(06869)獲瑞銀上調評級至「買入」，收市升2.4%；半新股普天(01720)創新高，收市升3.4%。焦點半新股方面，騰訊旗下閱文集團(00772)低見85.8元創新低，收市倒升3.5%；雷蛇(01337)升0.7%；易鑫集團(02858)跌0.1%；眾安(06060)升0.4%。

中資電力股：大和資本把華能國際(00902)評級由「跑贏大市」降至「跑輸大市」，目標價下調至4.5元，股價跌3.1%。其他中資電力股全線向下，華電(01071)跌1%；中國電力(02380)創52周低，收市跌2.8%；華潤電力(00836)跌1.3%。

本地地產股：供樓按息相關的港元一個月銀行同業拆息(HIBOR)連升四天，報0.9611厘，較上日升0.04厘，是2008年12月以來高。地產股普遍受壓，九倉(00004)低見24.3元為分拆九倉置業(01997)後新低，收市跌1.8%；九倉置業亦創新低，收市跌2.3%。長實集團(01113)跌0.8%；新地(00016)跌0.5%；新世界發展(00017)跌0.7%；會德豐(00020)跌1.5%。

焦點股份

細價股：康健國際醫療(03886)和中國華仁醫療(00648)遭證監會勒令停牌，兩股名列「股壇長毛」David Webb於5月15日發表的「50隻不能持有的港股」名單中。名單其餘多隻股份今早續受壓，陷入董事局爭奪戰的康宏環球(01019)挫10.7%；香港教育國際(01082)跌14.8%；智易控股(08100)跌10.4%；寰宇國際金融(01046)跌6.7%；同仁資源(08186)挫10.2%；中國錢包(00802)跌6%；合一投資(00913)跌11.4%；漢華專業服務(08193)跌13.6%；時間由你(01327)跌13.3%；富譽控股(08269)跌7.6%。

創維數碼(00751)：今日跑輸大市，最多跌10.9%，收市跌9.1%，成交額2.69億元。集團公布，擬向控股股東黃宏生就收購其持有的開沃新能源汽車大多數權益進行磋商，而潛在收購可能涉及的條款，包括交易代價，收購結構及其他先決條件。

大快活(00052)：績後造好，最多升3.9%，收市升3.1%。集團公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利1.17億元，按年增長12.77%。每股基本盈利91.75仙，中期股息派37仙。

TCL多媒體(01070)：今早曾挫12.2%，見4.09元，收市跌6%。集團建議3供1，供股價每股3.46元，較昨日收市價有約25.8%折讓。此外，集團建議改名為「TCL電子控股有限公司」。

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