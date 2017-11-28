即巿股評 港股直擊

上星期四下午2時我在電視節目上指出恒指周線圖已嚴重超買，當時指數仍在三萬點附近，大致持平，筆者預計先回落至29500點，說時遲那時快，當日收市急跌近三百點。今日恒指跌穿10天線，暫時低位是29334，現報29610，跌75點，算是做了一條長下影線，短期支持先睇20天線(預計明日約29250附近)，而即使稍跌穿50天線(約28600)，港股「慢牛」仍未被破壞，大前提是不要連續三日低於50天線，以及12月不宜跌穿本月低位28137，那今年以來一底高於一底形態仍可維持，明年仍有望突破31958。

騰訊(00700)難得跌得多，港股要破三萬二，騰訊不可能不是火車頭，今日下午低見402.2元，現在已反彈至414.4元，成交已高於昨日全日，總之趁低分注買沒錯，一半作中短線，一半留來長揸。

今日再談整頓細價股，別以為市值大一定係好，妖股炒上幾百億甚至過千億都有，造成的潛在破壞力更具大。筆者最新用「精明選股」系統篩選高估值(市盈率及市賬率)而今年股價表現突出之股份，除非這些公司之經營利潤之後能意外地以倍數增長，否則我會視這些為高危股，包括：恒大健康(00708)、御藥堂(00932)、承興國際控股(02662)、中裕燃氣(03633)、奧立仕(00860)、金誠控股(01462)、雲博資產(08050)、西安海天天(08227)、星亞控股(08293)，以及連插兩日正在「現形」的四海國際(00120)。

羅崇博（杜比）