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今日 13:17 港股直擊 香港財經

遠東發展:下半年增派息機會大

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遠東發展(00035)派中期息4仙，按年增14.3%，董事總經理孔祥達表示，物業銷售表現理想及酒店業復甦，上半年度業績不俗，下半年派息增加機會大，對全年派息高於去年相當樂觀。

孔祥達有信心，下半年度新項目落成入賬及酒店業務進入旺季，帶動盈利表現，派息比率維持盈利的30%至40%。

遠展與長實集團(01113)合資持有元朗豐樂圍一幅200萬方呎農地，公司佔股25%。孔祥達表示，該地皮為未動用的潛在貨源，由長實主導發展。遠展尚有5至6個香港樓盤會推出，足夠3至4年銷售。

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