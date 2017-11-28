即巿股評 港股直擊

隔晚美股開始乏力，雖然道指仍有進漲，但標指跟納指見完高位已掉頭向下，而A股更無力反彈，上證指數失3400關，累跌近百點仍未識彈，拖累港股今日進一步下跌，失守10日線(29483點)。恒指開市跌77點後，跌幅擴大至201點後曾作反彈，可惜外圍股市全線向下，至中午收市前，跌勢再轉急，盤中取多跌267點，至29418點半日低位，中午報收29420點，跌265點；國指跌幅更達1.5%，中午報收11591點，跌180點。

幾隻重磅藍籌股走晒樣，騰訊(00700)同大市齊失10日線(410.8)，10日線失守唔係睇住條20日線(395)，係有機會回補裂口，要見388元至392元。至於平保(02318)亦顯著跌2.45%，同樣失10日線(80.55)，20日線喺(76.5)，可能要去到呢個位先有支持。再加埋友邦(01299)同樣失10日線(66.7)，20日線喺64.15。呢三大巨頭已佔去恒指過半數跌幅。

話咗升到龍尾股或者藍燈籠都係濕滯，中移動(00941)逆市升0.82%；大笨象(00005)雖然唔係龍尾，但都算落後，逆市升0.13%，仍然未靠穩77元，嗰些少升幅都係無助大市跌勢。內地股市軟弱無力，中資金融股偏軟，內險股閒閒地跌2%或以上，內銀股同樣無運行，建行(00939)畀燈神祝福完，今日即跌逾1%，燈神準到一個點，同佢做反方向，保守可以養妻活兒，進取可以創業興家，好快由山腳搬去住山頂。

其他乜股都瀨嘢，強如濠賭股亦要陪跌，雖然下跌幅度唔算大，但升勢暫告一段落，又要進行整固。至於內房股月初已先行一步，率先回落，至現水平反而有啲支持，睇嚟沽壓消化得七七八八，可惜市弱暫時都係忍忍手。汽車股再作微調，之前最急落嗰段見咗，嚟到現水平唔上唔落，同樣步入整固期。

阿Man都講咗呢兩日唔上番30000樓上企穩，大市再創新高無望，今日仲要失守10日線，若然進一步失守29300點，即係上星期突破升浪起步點，已好肯定30200點係雙頂，雙頂回落威力有幾大，一千幾百點係基本消費，其後同你玩慢落豬，作深度調整，狼起上嚟跌夠二千點落番二萬八都唔算誇張。

今日咪再問阿Man啲大價股可以博反彈未，之前幾日已一直話唔使急，如今確認大市要見頂回落，12月隨時只有波幅，唔會有升幅，既然未知邊個係底，邊個位有支持，寧願耐心等候調整完成，轉番升勢再買亦未遲。阿Man宗旨一向係寧買貴，莫買錯。急住買未知幾時完成中期調整，仲要坐住等肯定唔舒服，倒不如等調整結束，回復升勢再追入，升住等點計都係好過艇住等。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)