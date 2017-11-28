港股直擊 即巿股評

隔晚美股收市個別發展，道指升22點。港股昨日回吐180點後，今早進一步失守十天線。友邦(01299)和騰訊(00700)拖低大市。

恒指今早低開77點，甫開曾挫201點，觸及十天線後拗腰，曾僅跌19點，見29666點半日高，其後復軟，半日收市前跌幅擴大，曾挫267點，見29418點半日低，失10天線(約29483點)。恒指中午收報29420點，跌265點或0.9%，大市成交額598.93億元。

國企指數報11591點，跌180點或1.5%。

A股個別走，滬指跌0.49%；深成指升0.05%。中國基金報引述業內人士透露，近期國內基金公司上報的部分港股基金，處於暫緩審批狀態，具體原因不明。

藍籌方面，友邦(01299)跌2.5%，拖低大市。騰訊(00700)跌1.4%，目前連跌第5日；港交所(00388)跌2.1%。另外，隔晚外圍油價回落，中石油(00857)跌2.1%；中海油(00883)跌2.2%。相反，中移動(00941)升0.8%；滙控(00005)升0.1%；煤氣(00003)創最少52周高，半日升1.1%；瑞聲科技(02018)升1.5%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

中資金融股：今早拖低大市，平保(02318)見逾一周低，半日跌2.5%；建行(00939)跌1.2%；國壽(02628)跌2.4%；工行(01398)跌0.8%；中行(03988)跌1%。另外，新華保險(01336)跌3.5%；人保(01339)跌3.1%；招行(03968)跌2.7%；中國銀河(06881)跌2.4%；HTSC(華泰證券)(06886)跌2.2%。

中資電力股：大和資本把華能國際(00902)評級由「跑贏大市」降至「跑輸大市」，目標價下調至4.5元，股價半日跌3.3%。其他中資電力股全線向下，華電(01071)跌2.2%；中國電力(02380)創52周低，半日跌3.3%；華潤電力(00836)跌2%；大唐發電(00991)跌0.8%，暫見5連跌。

本地地產股：供樓按息相關的港元一個月銀行同業拆息(HIBOR)連升四天，逐步邁向1厘水平，報0.9611厘，較上日升0.04厘，是2008年12月以來高。地產股普遍受壓，九倉(00004)低見24.45元為分拆九倉置業(01997)後新低，半日跌1.4%；九倉置業跌0.8%。長實集團(01113)跌1.1%；新地(00016)跌0.5%；恒地(00012)跌0.7%；新世界發展(00017)跌1.2%；會德豐(00020)跌1.3%。

焦點股份

半新股：焦點股閱文集團(00772)今早曾跌2.4%，低見85.8元創上市新低，半日跌2%；雷蛇(01337)無起跌；易鑫集團(02858)跌0.6%；眾安(06060)跌1.3%。另外，晶苑國際(02232)見7元創新低，半日跌2.9%。相反，雙運控股((01706)創新高，半日升6.5%；童園國際(03830)升6.2%；雅居投資(08426)升9.3%。

細股：康健國際醫療(03886)和中國華仁醫療(00648)遭證監會勒令停牌，兩股名列「股壇長毛」David Webb於5月15日發表的「50隻不能持有的港股」名單中。名單其餘多隻股份今早續受壓，陷入董事局爭奪戰的康宏環球(01019)挫14.6%；香港教育國際(01082)跌13.1%；智易控股(08100)跌6.3%；寰宇國際金融(01046)跌4%；同仁資源(08186)挫7.1%；中國錢包(00802)跌7.1%；家夢控股(08101)跌8.9%；合一投資(00913)跌一成。

TCL多媒體(01070)：今早曾挫12.2%，見4.09元，半日跌5.6%。集團建議3供1，供股價每股3.46元，較昨日收市價有約25.8%折讓。此外，集團建議改名為「TCL電子控股有限公司」。

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